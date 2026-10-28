Bất ngờ với giá iPhone 16 Pro Max cũ đẹp 512GB và 1TB cuối tháng 10

iPhone 18 Pro series gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đã chính thức được bán ra thị trường Việt Nam khoảng 6 tuần. Sản phẩm có nhiều nâng cấp về phần cứng nhưng ngoại hình không thay đổi so với iPhone 17 Pro series. Dù vậy, hàng trăm ngàn iFan vẫn sẵn sàng lên đời để có trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt chọn màu đỏ "burgundy" và xanh băng thanh.

Ngược lại, không ít người cho biết họ vẫn yêu thích khung titan và mặt lưng kính bóng trên iPhone 16 series hơn. Trong bối cảnh iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max mới còn khá nhỏ giọt trên các kệ hàng, người tiêu dùng muốn sở hữu một phiên bản Pro series của dòng máy này thường sẽ tìm sản phẩm likenew (máy đã qua sử dụng, tình trạng còn mới).

iPhone 16 Pro series cũ được săn đón nhờ mặt lưng kính bóng sang trọng.

Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, lượng máy likenew rất phong phú với đủ mọi phiên bản dung lượng và màu sắc của iPhone 16 Pro series. Trong đó, iPhone 16 Pro Max cũ đẹp các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB có giá tương ứng là 25,69 triệu đồng, 28,49 triệu đồng và 28,69 triệu đồng. Khá thú vị khi bản 1TB chỉ nhỉnh hơn 200.000 đồng so với bản 512GB, là một điểm đáng lưu tâm để iFan lên đời bản cao hơn.

Còn iPhone 16 Pro 128GB cũ đẹp tại đây có giá 21,09 triệu đồng, trong khi phiên bản 256GB cũ đẹp giá 21,89 triệu đồng. Các phiên bản 512GB và 1TB cũng tăng giá mạnh so với tháng trước, hiện tương ứng là 23,49 triệu đồng và 24,49 triệu đồng.

Theo chia sẻ của đại diện hệ thống, trong tháng 10/2026, nhu cầu tìm kiếm và mua sắm iPhone đã qua sử dụng tăng rõ rệt. Người dùng phổ thông có xu hướng lựa chọn máy cũ nhờ mức giá dễ tiếp cận, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu sử dụng mượt mà và được hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Theo thống kê sơ bộ, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tiếp tục đóng góp doanh số đáng kể trong phân khúc iPhone đã qua sử dụng tại hệ thống. Đặc biệt, trong 2 tuần gần đây, lượng bán của bộ đôi này tăng trưởng khi thị trường đón nhận iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Hoạt động thu cũ đổi mới gia tăng góp phần duy trì nguồn cung iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, giúp hệ thống đáp ứng đa dạng nhu cầu tìm kiếm máy cũ của khách hàng.

"Xu hướng chủ đạo của người tiêu dùng Việt Nam vẫn là ưu tiên các phiên bản cao cấp để tiếp cận những tính năng nổi bật. Trong khi đó, cấu hình của iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu trải nghiệm cao cấp trong những năm tới, với mức chi phí thấp hơn so với việc lựa chọn các thế hệ iPhone mới", vị đại diện cho hay.

Hay ghi nhận tại CellphoneS, họ cũng đang đủ hàng với iPhone 16 Pro cũ đẹp với giá từ 21,59 triệu đồng cho iPhone 16 Pro 256GB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max cũ đẹp khởi điểm từ 26,49 triệu đồng cho bản 256GB, 28,99 triệu đồng cho bản 512GB và 31,99 triệu đồng cho bản 1TB cao nhất. Tất cả đều đã tăng giá so với tháng trước.

Tương tự, việc tăng giá đối với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng là xu hướng chung tại Thế Giới Di Động - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT, Viettel Store hay Hoàng Hà Mobile,... Tuy nhiên, mỗi nơi đang có một mức giá khác nhau, có thể chênh lệch vài trăm ngàn đồng.

iPhone 16 series sở hữu khung titan cứng cáp.

Về sản phẩm, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất trong các đời iPhone tính tới thời điểm mới ra mắt. Mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến. Hệ thống camera có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá tham khảo iPhone 16 Pro series tháng 10/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 16 Pro 128GB 21,09 256GB 21,89 512GB 23,49 1TB 24,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 25,69 512GB 28,49 1TB 28,69

* Giá tham khảo ngày 28/10/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.