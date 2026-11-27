Nhóm nhà thiên văn học gồm Patryk Sofia Lykawka, Pedro Bernardinelli và Jonti Horner vừa công bố dấu hiệu về một thế giới ẩn mình ngoài Vành đai Kuiper, gọi là Hành tinh X2 (Planet X2). Qua các mô phỏng máy tính kéo dài 4,5 tỷ năm tiến hóa Hệ Mặt Trời, nhóm nhận thấy thiên thể này giúp lý giải quỹ đạo bất thường của hai nhóm vật thể băng giá ngoài Sao Hải Vương. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Hình minh họa hành tinh có kích thước tương đương Trái Đất, mang tên "Planet X2".

Theo kịch bản khớp nhất, Hành tinh X2 có khối lượng gấp khoảng 1 đến 2 lần Trái Đất, nằm trên quỹ đạo có bán trục lớn từ 350 đến 500 đơn vị thiên văn (AU) và không bao giờ tiến gần Mặt Trời hơn 200 AU. Khác với giả thuyết Hành tinh thứ Chín (ước tính nặng 4,4 lần Trái Đất ở bán trục lớn 290 AU theo phân tích năm 2025), Hành tinh X2 giải thích nhóm vật thể có quỹ đạo nghiêng góc cực lớn và vượt xa Sao Diêm Vương.

Nhà khoa học Jonti Horner thuộc Đại học Nam Queensland cho biết Hệ Mặt Trời có thể chứa cả Hành tinh X2 lẫn Hành tinh thứ Chín, hoặc chỉ một trong hai. Nếu Hành tinh X2 tồn tại, nó có thể từng hình thành gần Mặt Trời hơn trước khi tương tác hấp dẫn với các hành tinh khổng lồ đẩy văng ra rìa ngoài. Dù chưa tái tạo khớp hoàn toàn phân bố bán trục lớn của các thiên thể từ Khảo sát Năng lượng Tối, mô hình này vẫn là khởi đầu thuyết phục.

Quan sát vùng ngoài Sao Hải Vương vốn rất khó khăn do ở khoảng cách trung bình 30,1 AU, ánh sáng Mặt Trời yếu đi 900 lần so với trên Trái Đất. Tuy nhiên, Đài quan sát Vera C. Rubin tại Chile với kính thiên văn cực nhạy sắp tới sẽ phát hiện thêm nhiều thiên thể chưa từng thấy ở vùng này. Dữ liệu mới sẽ giúp kiểm chứng mô hình Hành tinh X2, thậm chí mở ra cơ hội quan sát trực tiếp dù hành tinh rất xa và mờ.

Hệ Mặt Trời đã tiến hóa trong hơn 4,5 tỷ năm, từ cấu hình ban đầu (trên cùng), qua quá trình di cư của các hành tinh khổng lồ (ở giữa), đến ngày nay (dưới cùng). Hành tinh giả định X2 có thể giúp giải thích quỹ đạo bất thường của các vật thể xuyên sao Hải Vương ở xa, được thể hiện bằng các màu khác nhau.

Giống Hành tinh thứ 9, giả thuyết Hành tinh X2 sẽ đối mặt với sự thẩm định từ các nhà khoa học khác nhằm tìm lời giải thích thay thế. Theo ông Patryk Sofia Lykawka, nếu hành tinh này thực sự tồn tại, nó sẽ thay đổi cách con người hiểu về lịch sử Hệ Mặt Trời và nguồn gốc quỹ đạo kỳ lạ của các thiên thể xa xôi.