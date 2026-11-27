"Chúng tôi thường xuyên xem xét các tài sản trên nền tảng, đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn về tính thanh khoản, tuân thủ quy định và chất lượng. Sau đợt xem xét gần nhất, Pi Network dự kiến bị hủy niêm yết vào ngày 11/1/2027", CEX.io cho biết trên blog chiều 26/11.

Cụ thể, CEX.io sẽ ngừng giao dịch mua và giao ngay trong ngày 26/11, thay vào đó chỉ còn tính năng bán đối với token ở trong ví. Đến 24/12, tất cả lệnh đang mở còn lại tự động bị hủy.

Giai đoạn từ 28/12/2026 đến 11/1/2027, số Pi còn lại trong ví của người dùng sẽ chuyển đổi sang USDC - stablecoin neo với giá trị tiền USD - theo tỷ giá thị trường. Cũng trong ngày 11/1/2027, tiền ảo Pi sẽ bị gỡ khỏi nền tảng.

GIá tiền ảo Pi lao dốc những ngày qua. Ảnh: Bảo Lâm

Với thông báo này, CEX.io là sàn tiền số đầu tiên hủy niêm yết tiền ảo của dự án Pi Network. Theo ListedOn, CEX.io là một trong những sàn đầu tiên đưa Pi lên nền tảng vào ngày 25/2/2025 - chỉ 5 ngày sau khi dự án "mở mạng", tức cho phép người dùng chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi.

CEX.io thành lập năm 2013 ở London. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, nền tảng mở rộng dịch vụ sang nhiều thị trường, cung cấp giao dịch giao ngay, mua bán tiền số bằng tiền pháp định và các dịch vụ tài sản số. CEX.io công bố có hơn 15 triệu người dùng đăng ký và sở hữu hệ thống giấy phép hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý. Theo CoinDesk, dù có lịch sử hoạt động lâu năm, CEX.IO vẫn đứng sau các sàn dẫn đầu như Binance, Coinbase và OKX về quy mô giao dịch và thanh khoản.

Việc CEX.io hủy niêm yết Pi diễn ra trong bối cảnh tiền số này liên tục "tạo đáy" mới, dù đội ngũ dự án Pi Network vừa tổ chức Pi Ecosystem Summit - hội nghị trực tuyến đầu tiên dành cho hệ sinh thái nhà phát triển trong ba ngày 17-19/11. Sự kiện tập trung vào các công cụ xây dựng ứng dụng, mở rộng tiện ích cho Pi cũng như công bố cuộc thi phát triển ứng dụng Pi Next với tổng giải thưởng 200.000 USD.

Trong một tuần qua, giá Pi có lúc xuống mức 0,047 USD, sụt hơn 98% giá trị so với mức đỉnh 3 USD thiết lập năm 2025. Thống kê từ CoinMarketCap cho thấy, trên một số sàn đã niêm yết tiền ảo này như OKX, Gate, Bitget, Kraken, MEXC, khối lượng giao dịch được ghi nhận cũng lao dốc, trong đó OKX khoảng 1,48 triệu USD, tiếp đến là Gate với 459.200 USD, Bitget 258.705 USD và Kraken 43.894 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với mức hàng chục triệu USD mỗi sàn lúc đỉnh điểm.

Pi Network ra đời năm 2019, được cho là giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi sau gần 6 năm mới mở mạng, hiện vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh, chưa có hợp đồng thông minh (smart contract), thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.

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