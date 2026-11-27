Sau gần 5 năm làm lập trình viên tại một công ty phần mềm ở TP HCM, Minh Tuấn, 29 tuổi, cùng 6 người khác trong nhóm kỹ thuật bị mất việc hồi tháng 8 khi công ty tái cơ cấu nhân sự và đưa AI vào các khâu viết code, kiểm thử, bảo trì hệ thống.

Sau hai tháng "rải" hồ sơ, anh chỉ nhận được vài lời mời phỏng vấn nhưng không đạt kết quả. Đầu tháng 10, anh chuyển sang chạy xe ôm công nghệ để trang trải cuộc sống. Chiếc laptop vẫn theo anh trên mỗi chuyến xe. Lúc vắng khách, anh tranh thủ đọc tài liệu, cập nhật kỹ năng và tìm cơ hội việc làm.

"AI đang thay thế nhiều thao tác kiểm thử lặp lại. Nếu không cập nhật kỹ năng tự động hóa, người làm nghề dễ bị bỏ lại phía sau", anh Tuấn nói.

Đức Đạt, 27 tuổi, giáo viên tin học tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM, tốt nghiệp chuyên ngành lập trình nhưng đang theo học cao học về công nghệ bán dẫn, khi nhận thấy sinh viên ngành IT nhiều nhưng cơ hội việc làm cho người mới ra trường thu hẹp.

Bên cạnh áp lực nghề nghiệp, sự tò mò về cách phần cứng vận hành thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn và định hướng chuyển sang lĩnh vực bán dẫn. Theo Đạt, hơn 70% học viên trong lớp hiện tại của anh có nền tảng công nghệ thông tin, điện - điện tử... Một số chọn học tiếp chương trình cao học vì gặp khó khăn khi tìm việc sau tốt nghiệp đại học.

Đức Đạt trong một buổi thực hành bán dẫn tại trường. Ảnh: NVCC

Đinh Long, với 15 năm làm lập trình viên tại Đà Nẵng, từng tham gia phát triển nhiều hệ thống quản trị doanh nghiệp và thương mại điện tử. Chứng kiến đồng nghiệp trẻ dùng Cursor, Claude Code để viết code và tạo nguyên mẫu sản phẩm trong vài giờ, anh nhận ra kinh nghiệm lâu năm không còn đủ duy trì lợi thế nếu vẫn làm theo cách cũ.

"Tôi không cạnh tranh với AI về tốc độ viết từng dòng code. Điều tôi cần làm là biết giao việc cho nó, kiểm tra kết quả và chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối", anh nói, thêm rằng đang chuyển trọng tâm sang thiết kế hệ thống, xác định yêu cầu, rà soát mã nguồn và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Thị trường lao động công nghệ Việt Nam được đánh giá có chuyển dịch lớn khi AI ngày càng tham gia sâu vào quy trình công việc. Khảo sát của VnExpress với người đang làm trong lĩnh vực IT - phần mềm cho thấy chỉ 12% nói không bị ảnh hưởng bởi AI.

Ngược lại, có khoảng 50% người tham gia cho biết đang phải học thêm để tránh bị sa thải, hơn 20% thậm chí phải đổi nghề hoặc làm thêm công việc khác và 10% đang tìm việc mới trong mảng công nghệ.

"AI chưa thay thế lập trình viên, nhưng đang tự động hóa nhiều đầu việc và có thể đảm nhận những phần hay được giao cho người mới vào nghề, như viết code theo đặc tả có sẵn", ông Nguyễn Đức Hoài, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Bizino, nhận xét. "Công việc cần 2-3 nhân sự trong vài tuần giờ có thể hoàn thành trong vài ngày với một lập trình viên giàu kinh nghiệm kết hợp AI". Do đó, sinh viên mới ra trường chịu áp lực lớn do thiếu kinh nghiệm, chưa đủ năng lực đảm nhận công việc đòi hỏi tư duy, chuyên môn sâu.

Xu hướng bắt đầu thể hiện rõ trên thị trường lao động. Tại Mỹ, nghiên cứu công bố tháng 8 của Phòng thí nghiệm Kinh tế Kỹ thuật số thuộc Đại học Stanford và hãng quản lý nguồn nhân lực ADP, cho thấy việc làm của nhóm 22-25 tuổi ở các ngành chịu tác động lớn từ AI, như lập trình, giảm 19% so với nhóm cùng tuổi ở những ngành ít ảnh hưởng.

Tại Việt Nam, khảo sát ManpowerGroup quý IV/2026 ghi nhận 52% doanh nghiệp có kế hoạch giảm nhân sự với nguyên nhân tự động hóa. Báo cáo TopCV 2026 cũng cho thấy 52,2% doanh nghiệp chọn giữ quy mô nhân sự hiện có và tăng hiệu suất thay vì tuyển thêm.

Theo ông Hoài, không phải mọi đợt sa thải đều gắn với AI vì nhiều doanh nghiệp vốn có kế hoạch tái cơ cấu từ trước. Dù vậy, đặc thù nhân lực Việt Nam là nhiều lập trình viên gia công, tính phí theo giờ. AI giúp chi phí viết code giảm, khiến mô hình kinh doanh dựa trên việc bán nhân công theo giờ chịu sức ép đầu tiên.

"Đây là nguyên nhân dài hạn và sẽ không đảo chiều kể cả khi kinh tế hồi phục", ông nhận định. Nhóm chịu sức ép lớn là người chủ yếu nhận viết code và bàn giao sản phẩm. Người có thâm niên cũng khó trở lại thị trường nếu từng bị gián đoạn công việc, khi nhà tuyển dụng ngày càng coi trọng sản phẩm thực tế hơn số năm làm việc cũng như vấn đề "lệch pha" tiền lương.

Xu hướng mới khiến nhiều người chuyển sang học các ngành mới, như bán dẫn. TS Nguyễn Minh Sơn, trưởng khoa Kỹ thuật máy tính Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) - Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết AI và nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn đang thúc đẩy nhiều sinh viên công nghệ thông tin, lập trình viên tìm hướng đi mới.

Lấy ví dụ tại UIT, ông cho biết mỗi đợt tuyển sinh thạc sĩ ngành Kỹ thuật máy tính, chuyên ngành Thiết kế vi mạch, trường ghi nhận khoảng 5-7% học viên có bằng cấp từ những ngành khác như điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm... - những ngành có nền tảng kiến thức gần với một số yêu cầu trong thiết kế vi mạch.

"AI đang được ứng dụng trong phát triển phần mềm và các lĩnh vực công nghệ, thúc đẩy một bộ phận sinh viên chuyển sang học thiết kế vi mạch để mở rộng cơ hội việc làm", ông Sơn đánh giá.

Minh họa một lập trình viên trước màn hình máy tính. Ảnh: ChatGPT

Trong vòng 3-5 năm tới, ông Nguyễn Đức Hoài dự báo lựa chọn nghề nghiệp bền vững nằm ở khả năng kết hợp AI với kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực. "Lựa chọn an toàn nhất là đi vào vùng giao giữa phần mềm và phần cứng, nơi cơ hội của cả hai lĩnh vực còn rộng và thị trường thiếu nhân lực", ông Hoài nhận định.

Trong khi đó, Đức Đạt cho biết anh chọn bán dẫn là để mở rộng nền tảng sẵn có, kết hợp lập trình, AI và phần cứng nhằm tạo dựng con đường nghề nghiệp dài hạn. "Chuyển từ công nghệ thông tin sang bán dẫn không có nghĩa từ bỏ những gì đã học. Trước tôi học viết phần mềm để máy tính hoạt động, còn giờ muốn tham gia tạo ra tạo chip giúp máy tính vận hành", anh nói.

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