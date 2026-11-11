Loạt thiết bị công nghệ giảm giá, có điện thoại và đồng hồ thông minh

Nhiều thiết bị công nghệ từ tai nghe, đồng hồ thông minh đến máy tính bảng, smartphone và đồ gia dụng đang được áp dụng mức giá ưu đãi trong ngày đôi 1/11. Các chương trình giảm giá trên sàn thương mại điện tử cũng những thương hiệu công nghệ mang đến thêm lựa chọn cho người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Các sàn tung mã giảm tới 11 triệu đồng

Chẳng hạn, Lazada triển khai chương trình giảm giá từ 20h ngày 10/11 đến hết ngày 13/11. Người dùng có thể áp dụng voucher giảm đến 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% và săn thêm ưu đãi trong các khung giờ 0h, 12h và 19h.

Một số ưu đãi khác gồm voucher giảm 50% cho đơn hàng từ 0 đồng và voucher giảm 40% cho đơn từ 99.000 đồng trong giai đoạn khởi động. Mức giảm và điều kiện áp dụng tùy thuộc vào sản phẩm, nhà bán hàng và chương trình cụ thể.

Trong khi đó, Shopee áp dụng voucher SPayLater giảm đến 11 triệu đồng và miễn phí vận chuyển theo điều kiện của từng đơn hàng. Một số mặt hàng thiết yếu còn có voucher giảm đến 50%, voucher livestream giảm đến 30% và các sản phẩm có giá dưới 99.000 đồng.

Điện thoại, đồng hồ thông minh giảm giá

Với danh mục sản phẩm Huawei, người dùng có thể tham khảo Huawei MatePad SE 11 inch và Huawei MatePad 12X. Đồng hồ thông minh thì có Watch GT 7 series, Watch Fit 5 series, Watch GT Runner 2, Watch Fit 4 NFC, Watch Kids X1 và Band 11. Đối với tai nghe, ba sản phẩm đang có giá tốt gồm FreeBuds SE 5 Max, FreeClip 2 và FreeBuds SE 4 ANC.

Xiaomi cũng triển khai chương trình khuyến mại với mức ưu đãi lên đến 35%, áp dụng từ smartphone, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe đến TV và thiết bị gia dụng.

Cụ thể, ở nhóm thiết bị đeo và âm thanh, Redmi Watch 6 có giá 2,59 triệu đồng, giảm từ 3,737 triệu đồng. Xiaomi Smart Band 11 được điều chỉnh từ 1,69 triệu đồng xuống 1,49 triệu đồng. Trong khi đó, Xiaomi Headphones Neo có giá 1,29 triệu đồng, thấp hơn mức giá gốc 2,09 triệu đồng.

Ở nhóm smartphone, loạt Redmi Note 17 được áp dụng mức giá mới cho nhiều cấu hình bộ nhớ:

Sản phẩm Giá gốc (triệu đồng) Giá hiện tại (triệu đồng) Redmi Note 17 4G (6GB + 256GB) 8,29 7,99 Redmi Note 17 4G (6GB + 128GB) 7,69 7,39 Redmi Note 17 4G (4GB + 128GB) 6,99 6,69 Redmi Note 17 5G (8GB + 256GB) 10,09 9,79 Redmi Note 17 5G (6GB + 256GB) 9,49 9,19 Redmi Note 17 5G (6GB + 128GB) 8,99 8,69

Với nhóm TV, Xiaomi TV A 43 inch 2026 có giá 6,59 triệu đồng, giảm từ 7,37 triệu đồng. Phiên bản Xiaomi TV A Pro 55 inch 2026 được bán với giá 10,99 triệu đồng, thay cho mức giá gốc 11,89 triệu đồng.

Về thiết bị gia dụng, Xiaomi Robot Vacuum H50 giảm từ 13,99 triệu đồng xuống 8,99 triệu đồng. Máy giặt sấy Xiaomi Front Load Washer Dryer 9Kg có giá 10,249 triệu đồng, giảm từ 11,49 triệu đồng. Trong khi đó, điều hòa Xiaomi Air Conditioner Eco 5 Star Inverter 1.0HP được điều chỉnh từ 9,99 triệu đồng xuống 9,49 triệu đồng.

Đối với máy tính bảng, Redmi Pad 2 9.7 phiên bản Wi-Fi có giá khởi điểm 3,89 triệu đồng cho cấu hình 4GB + 64GB, giảm từ 4,99 triệu đồng. Bản 4GB + 128GB giảm từ 5,49 triệu đồng xuống 4,19 triệu đồng. Hai phiên bản được tặng kèm bao da Redmi Pad 2 Cover 9.7 màu xám.

Nhìn chung, chương trình giảm giá 11/11 năm nay có danh mục sản phẩm khá rộng, từ thiết bị cá nhân như tai nghe, đồng hồ thông minh đến máy tính bảng, TV và đồ gia dụng. Người dùng nên đối chiếu giá bán, cấu hình và điều kiện voucher trước khi đặt mua để xác định mức chi phí thực tế.