Nâng cấp bộ nhớ 6,5 triệu: “cú lừa lớn nhất ngành công nghệ” của Apple

Sự nâng cấp này được xem là một bước tiến đáng kể giúp Apple vượt qua sản phẩm cao cấp từ các đối thủ Samsung và Google - nơi các sản phẩm cao cấp vẫn chỉ có dung lượng khởi điểm 128 GB.

iPhone 17 giữ nguyên giá và tăng bộ nhớ trong lên 256 GB.

Tuy nhiên, khi muốn nâng cấp lên 512 GB trên iPhone 17 Pro, người dùng sẽ phải chi thêm 200 USD (hoặc 6,5 triệu đồng đối với thị trường Việt Nam). Điều này không phải do cải tiến về camera hay chip, mà chỉ đơn giản là tăng dung lượng lưu trữ. Trong khi đó, Samsung và Google chỉ yêu cầu khoảng 120 USD (3,16 triệu đồng) cho cùng một mức nâng cấp, và OnePlus chỉ mất 100 USD (2,63 triệu đồng) kèm theo tăng thêm RAM. Đặc biệt, Xiaomi 15 Ultra đã bắt đầu với dung lượng 512 GB mà không có chương trình khuyến mãi nào.

Rõ ràng, Apple đã biến việc nâng cấp dung lượng lưu trữ thành một chiến lược kinh doanh. Phiên bản cơ bản thường đủ để người dùng cảm thấy thoải mái, nhưng không đủ để duy trì cảm giác đó lâu dài. Dung lượng 256 GB có vẻ nhiều, nhưng khi người dùng bắt đầu quay video 4K, lưu ảnh 48 MP hoặc tải game, họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng “nhiều” đã trở thành “vừa đủ”, và Apple đã lợi dụng điều đó để tính phí 6,5 triệu đồng cho người dùng.

Nhưng để bổ sung thêm 256 GB dung lượng lưu trữ, khách hàng phải trả thêm 200 USD, hoặc ở Việt Nam là 6,5 triệu đồng.

Mặc dù dung lượng 512 GB không còn là mức cao cấp vào năm 2025, Apple vẫn coi đây là một lựa chọn xa xỉ. Chiến lược này không chỉ thúc đẩy người dùng nâng cấp sớm hơn khi hết dung lượng, mà còn đi ngược lại với cam kết bền vững của Apple rằng “chiếc iPhone thân thiện với môi trường nhất chính là chiếc iPhone bạn đang sở hữu”. Việc cung cấp các gói dung lượng lưu trữ giá cả phải chăng hơn có thể kéo dài tuổi thọ của điện thoại và giảm thiểu rác thải điện tử.

Bên cạnh đó, người dùng cũng phải đối mặt với mức giá cao khi đăng ký iCloud+, với dung lượng lưu trữ miễn phí chỉ 5 GB. Điều này buộc người dùng phải lựa chọn giữa việc trả tiền cho dung lượng lưu trữ cục bộ hoặc tham gia gói iCloud hàng tháng. Trong khi Google cung cấp gói miễn phí 15 GB, cả hai công ty đều khiến người dùng khó thoát khỏi mô hình đăng ký một khi đã tham gia.

256 GB dường như chỉ là “mồi câu” cho bản 512 GB của Apple.

Mô hình định giá của Apple tồn tại nhờ lòng trung thành của người dùng. Khi đã quen thuộc với các dịch vụ như iMessage và AirDrop, việc chuyển đổi sang hệ sinh thái khác trở nên khó khăn. Apple hiểu điều này và sử dụng sự thoải mái đó để biện minh cho mức giá cao mà ít đối thủ nào có thể cạnh tranh.

Cuối cùng, mặc dù iPhone 17 là một sản phẩm mạnh mẽ và tinh tế, chính sách giá nâng cấp của Apple vẫn là một trong những chiến lược lợi nhuận gây tranh cãi nhất trong ngành công nghệ tiêu dùng. Apple đang ở trạng thái tốt nhất và cũng đáng thất vọng nhất, với kỹ thuật tuyệt vời nhưng mô hình kinh doanh có phần tham lam.