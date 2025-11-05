Ba mẫu điện thoại nên xem xét thay vì iPhone 17

Thay đổi lớn nhất của iPhone 17 năm nay chủ yếu nằm ở thiết kế. Hơn nữa, điện thoại được trang bị bộ xử lý nhanh hơn, camera siêu rộng với độ phân giải cao hơn, camera selfie được cải tiến và màn hình sáng hơn. Tuy nhiên, những cải tiến này không nhất thiết buộc người dùng phải mua iPhone 17 khi mà trên thị trường còn có những mẫu tốt hơn.

iPhone 17 Pro

Một điểm cộng của iPhone 17 Pro là nó vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn với màn hình 6,3 inch và độ phân giải tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để thực sự trải nghiệm những tính năng mới trong tương lai, người dùng nên cân nhắc nâng cấp lên iPhone 17 Pro. Chiếc điện thoại này sở hữu cụm camera dài mới, cùng với tông màu cam nổi bật.

Về hiệu suất, chip A19 Pro của iPhone 17 Pro có đồ họa mạnh mẽ hơn và dãy camera vượt trội hơn. Trong khi iPhone 17 chỉ có camera chính với cảm biến 1 micron, iPhone 17 Pro sở hữu cảm biến lớn hơn với kích thước điểm ảnh 1,22 micron, mang lại dải động tốt hơn trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, chất lượng zoom là yếu tố quan trọng hơn cả. Ảnh chụp bằng iPhone 17 ở mức zoom 4x thường mờ và thiếu chi tiết, do chỉ là ảnh crop từ camera chính. Ngược lại, iPhone 17 Pro cho phép chụp ảnh zoom 4x với chất lượng tốt hơn, mang lại trải nghiệm chụp ảnh vượt trội.

Galaxy S25

Trong khi đó, Galaxy S25 cũng là một đối thủ đáng gờm. Chiếc điện thoại này nhỏ hơn, nhẹ hơn và mỏng hơn iPhone 17, đồng thời không có sự đánh đổi rõ ràng về camera. Galaxy S25 sở hữu ba camera sau, bao gồm cả camera zoom 3x 10 MP rất tiện lợi cho việc chụp ảnh trong các sự kiện hay chuyến du lịch.

Nếu đang tìm kiếm một đối thủ trực tiếp cho iPhone 17, Galaxy S25 chính là lựa chọn hoàn hảo. Cả hai đều có màn hình OLED siêu sáng, chip xử lý hàng đầu và thiết kế sang trọng với sự kết hợp giữa kính và kim loại. Tuy nhiên, iPhone vẫn chiếm ưu thế về thời lượng pin trong hầu hết các trường hợp sử dụng. Nếu muốn trải nghiệm một phiên bản iPhone 17 sắc nét từ phía đối thủ, Galaxy S25 sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ qua.

Oppo Find X9 Pro

Nếu sẵn sàng chi thêm một chút, Find X9 Pro mang đến nhiều tính năng nổi bật. Với công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến, máy có thể chứa pin dung lượng tới 7.500 mAh trong thiết kế dày chỉ 8,3mm, tăng 50% dung lượng so với các điện thoại cùng loại. Thời gian sạc cũng rất nhanh nhờ vào công suất lên đến 80W với chuẩn SuperVOOC của Oppo, cùng khả năng sạc không dây 50W.

Đối với những ai yêu thích nhiếp ảnh, camera của Find X9 Pro sẽ khiến họ hài lòng với camera zoom 3x 200 MP, camera chính 50 MP và camera siêu rộng 50 MP được tinh chỉnh bởi Hasselblad. Thậm chí, máy còn đi kèm một phụ kiện zoom giống như kính thiên văn mini. Mặc dù giá cả có phần cao, đây là minh chứng cho nỗ lực của Oppo trong việc nâng cao khả năng chụp ảnh trên điện thoại.