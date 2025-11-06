Đây là những iPhone 7-10 triệu đồng “vừa túi tiền”, nhưng vẫn sang xịn

Mặc dù đã được ra mắt một thời gian nhưng các mẫu iPhone đã qua sử dụng dưới đây vẫn cung cấp hiệu năng mượt mà, đặc biệt nếu người dùng mua các mẫu có phần trăm pin ở mức cao trên 90%.

iPhone 11 128 GB (7,15 triệu đồng)

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2019, iPhone 11 128 GB vẫn giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng. Với thiết kế sang trọng và hiện đại, sản phẩm này ít bị lỗi thời so với các dòng iPhone khác trong phân khúc dưới 10 triệu đồng.

Màn hình 6,1 inch sử dụng tấm nền IPS LCD, tương tự như iPhone XR, cùng công nghệ True Tone mang lại trải nghiệm dễ chịu cho người dùng khi sử dụng lâu dài. Được trang bị chip A13 Bionic mạnh mẽ, kết hợp với 4 GB RAM, hiệu năng của iPhone 11 vẫn đủ giúp thiết bị xử lý mượt mà mọi tựa game hot hiện nay.

iPhone 12 128 GB (8,59 triệu đồng)

Nếu có thêm ngân sách, người dùng có thể lựa chọn iPhone 12, sản phẩm có thiết kế vuông vức với các cạnh được vát phẳng mang lại vẻ ngoài tinh tế và gọn gàng. Phần khung nhôm sơn mờ không chỉ tạo nên sự sang trọng mà còn giúp hạn chế bám dấu vân tay.

iPhone 12 trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch, tương đương dòng iPhone 12 Pro cao cấp hơn. Đặc biệt, chip A14 Bionic trên sản phẩm giúp tối ưu hiệu suất xử lý và nâng cao khả năng chụp ảnh với cụm camera kép. Hơn nữa, đây là chiếc iPhone đầu tiên của Apple hỗ trợ kết nối 5G, giúp người dùng có thể tận dụng hạ tầng dữ liệu di động tốc độ cao tại Việt Nam hiện nay.

iPhone 11 Pro Max 256 GB (9,49 triệu đồng)

iPhone 11 Pro Max là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích màn hình lớn và đặc biệt là gắn mác Pro cao cấp. Sản phẩm được trang bị tấm nền Super Retina XDR OLED với kích thước 6,5 inch, hỗ trợ công nghệ HDR10 và Dolby Vision mang đến trải nghiệm hiển thị ấn tượng.

Ở mặt sau điện thoại được trang bị cụm camera ba ống kính với độ phân giải 12 MP mỗi camera, trong đó cảm biến chính có khả năng chống rung quang học OIS, điều này giúp tạo ra những video ổn định và chất lượng cao.

iPhone 13 128 GB (9,19 triệu đồng)

Sở hữu màn hình 6,1 inch với công nghệ OLED Super Retina XDR, iPhone 13 cung cấp độ phân giải 1170 x 2532 pixel cho hình ảnh sống động và sắc nét. Được trang bị chip A15 Bionic, thiết bị này hỗ trợ băng tần Wi-Fi 6 và 5G đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ.

Ngoài phiên bản 128 GB được bán với giá 9,19 triệu đồng, người dùng cũng có thể lựa chọn tùy chọn bộ nhớ trong lớn hơn nếu ngân sách cho phép. Trong thực tế, iPhone 13 vẫn mang đến hiệu năng gần tương đương với iPhone 14 do cùng sử dụng chip A15 Bionic nhưng giá tốt hơn nhiều.

iPhone 12 Pro 256 GB (9,99 triệu đồng)

Cũng không kém phần hấp dẫn và là sản phẩm “Pro” có bộ nhớ trong cao nhất trong danh sách, iPhone 12 Pro sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,1 inch cho hình ảnh sắc nét và sống động. Chip A14 Bionic mạnh mẽ không chỉ giúp xử lý nhanh chóng mà còn tối ưu hóa thời lượng pin.

Điểm nổi bật của iPhone 12 Pro là cụm ba camera 12 MP cùng cảm biến LiDAR hỗ trợ chụp ảnh chân thực và quay video chuyên nghiệp ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.