Giá iPhone 17 giảm, người mua vẫn chờ ‘săn deal’

Năm nay, Việt Nam được Apple xếp vào nhóm thị trường Tier 1, tức là hàng về cùng thời điểm với các quốc gia lớn khác. Điều này giúp nguồn cung iPhone 17 trở nên dồi dào ngay từ đầu, không còn cảnh “cháy hàng” hoặc đội giá như iPhone 16 năm ngoái.

Ngay cả các phiên bản “hot” như iPhone 17 Pro Max màu vàng hoặc cam vũ trụ cũng được phân phối khá ổn định. Một vài hệ thống lớn có báo “cháy hàng” tạm thời với một số dung lượng, song nhìn chung thị trường vẫn đảm bảo nguồn hàng đều đặn.

Doanh số iPhone 17 tại Việt Nam tăng nhẹ so với iPhone 16 nhưng chưa đạt đỉnh. Lượng bán ra chủ yếu tập trung trong 5-7 ngày đầu mở bán, sau đó chững lại rõ rệt, trong khi nguồn cung dồi dào và sức mua không còn sôi động như trước.

Một số mẫu iPhone có mức giá giảm. Ảnh: D.A

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ lớn như CellphoneS, Thế Giới Di Động và Hoàng Hà Mobile, trong khi bản tiêu chuẩn của iPhone 17 gần như giữ nguyên giá, các phiên bản cao cấp như Pro, Pro Max và Air bắt đầu giảm từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu đồng, tùy từng dung lượng.

Cụ thể, iPhone 17 Pro 256GB đang ở mức 34,69 triệu đồng, giảm 300.000 đồng trong khi bản 512GB giảm 500.000 đồng, còn 40,99 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max bản từ 256GB giảm 200.000 đồng, còn 37,79 triệu đồng.

Riêng iPhone Air 256GB giảm 1 triệu đồng còn 30,99 triệu đồng. iPhone Air 512GB giảm 1,5 triệu đồng còn 36,99 triệu đồng. iPhone Air 1TB giảm 2,4 triệu đồng, hiện có giá 42,59 triệu đồng.

Các phiên bản Pro và Pro Max, kể cả màu cam vũ trụ, đều sẵn sàng giao ngay mà không cần đặt trước. Một số cửa hàng nhỏ niêm yết giá thấp hơn đôi chút nhằm kích cầu, kèm theo các ưu đãi như trả góp 0%, thu cũ đổi mới và tặng phụ kiện hoặc bảo hiểm.

Hiện iPhone 17 còn bị cạnh tranh mạnh bởi một số mẫu điện thoại Android như Samsung Galaxy S25 (giá rẻ hơn khoảng 20%) và Google Pixel 10.

Mức giảm 5-7% là cơ hội cho người dùng, nhưng cũng báo hiệu thách thức tăng trưởng cho Apple tại thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng ngày càng thực tế hơn, không còn chạy theo trào lưu “mua sớm cho bằng bạn bè”, mà chờ thời điểm giá hợp lý trước khi xuống tiền.

Dự báo nếu sức mua không tăng trong dịp cuối năm, giá iPhone 17 series có thể tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 2 triệu đồng vào dịp Black Friday và Giáng sinh.