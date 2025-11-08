Game thủ "khóc ròng": Rockstar lại dời lịch phát hành GTA 6

Các game thủ vừa nhận được tin tức đáng buồn, khi Rockstar Games vừa chính thức thông báo trì hoãn "bom tấn" được mong chờ nhất thập kỷ, Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Ngày phát hành mới bị lùi đến tận cuối năm 2026.

Trên tài khoản X (Twitter) chính thức, Rockstar đã đăng tải một thông báo ngắn gọn nhưng đủ làm tan nát trái tim người hâm mộ: "Grand Theft Auto 6 giờ đây sẽ phát hành vào thứ năm, ngày 19/11/2026".

Grand Theft Auto 6 sẽ phát hành vào tháng 11 năm sau.

Như vậy, game đã bị dời lịch một lần nữa so với mốc thời gian 26/5/2026 được công bố trước đó. Lý do được đưa ra là đội ngũ phát triển cần thêm thời gian để "trau chuốt bổ sung" nhằm mang đến "chất lượng mà người chơi mong đợi và xứng đáng".

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với The Game Business, CEO của Take-Two (công ty mẹ của Rockstar), Strauss Zelnick, đã có những phát biểu rất cứng rắn. Ông khẳng định công ty "cảm thấy rất tốt" về ngày phát hành mới này và đây là một "cửa sổ phát hành tuyệt vời".

Giải thích cho sự chậm trễ, ông Zelnick đưa ra một triết lý rõ ràng: "Nếu một trò chơi cần trau chuốt thêm để trở thành phiên bản tốt nhất có thể của chính nó, thì chúng tôi sẽ cho trò chơi đó thêm thời gian. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra".

Ông thậm chí còn dường như "mỉa mai" các đối thủ cạnh tranh khi nói thêm: "Khi đối thủ của chúng tôi vội vã ra mắt thị trường trước khi một thứ gì đó sẵn sàng, thảm họa sẽ xảy ra".

Đội ngũ của Rockstar muốn trau chuốt hơn nữa cho GTA 6.

Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ "mừng hụt". Lịch sử của tựa game Red Dead Redemption 2 cũng tương tự, khi game từng được hứa hẹn vào mùa xuân trước khi bị lùi sang mùa thu.

Thông báo trì hoãn này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gọi báo cáo tài chính của Take-Two và Rockstar, và chỉ 6 tháng sau trailer cuối cùng của GTA 6. Giờ đây, người hâm mộ sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thêm để được trở lại Vice City và khám phá bang Leonida.