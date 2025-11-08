Chi tiết 4 tính năng AI đột phá sắp xuất hiện trên Google Maps

Google Maps vừa chính thức thông báo về một bản nâng cấp AI khổng lồ, tích hợp sâu Gemini vào ứng dụng bản đồ. Động thái này hứa hẹn biến Google Maps từ một công cụ chỉ đường đơn thuần thành một người bạn đồng hành "hiểu biết" thực sự, thông minh và chủ động hơn.

Theo Google, bản cập nhật mới mang đến 4 cải tiến đột phá, giúp trải nghiệm lái xe rảnh tay và hiệu quả hơn. Các tính năng này sẽ sớm được triển khai cho cả Android và iOS trong vài tuần tới, sau đó sẽ đến Android Auto. Dưới đây là 4 nâng cấp đáng giá bạn sắp được trải nghiệm.

Google Maps ngày càng thông minh hơn với Gemini.

1. Trợ lý đàm thoại

Đây là nâng cấp đáng kể nhất. Nếu như trước đây bạn chỉ có thể ra lệnh đơn giản, thì với Gemini, bạn có thể đưa ra các yêu cầu phức tạp, đa tầng.

Ví dụ, bạn có thể hỏi một câu dài và chi tiết như: "Tìm giúp tôi một nhà hàng chay giá rẻ trong vòng 6km tới, xem luôn tình hình đỗ xe thế nào và quán có đang đông không?"

Gemini cũng tích hợp tốt hơn với các dịch vụ khác của Google. Bạn có thể ra lệnh: "Chỉ đường đến trung tâm thương mại, và ghi vào lịch của tôi một sự kiện sau 20 phút nữa là 'mua đồ' khi tôi đến nơi".

Việc báo cáo sự cố cũng trở nên tự nhiên hơn. Chỉ cần nói "Tôi thấy có tai nạn" hoặc "Đường đang ngập" là Gemini sẽ tự động chuyển thành cảnh báo chính xác cho các tài xế khác.

2. Chỉ đường bằng địa danh

Để giải quyết tình trạng "mù đường" khi gặp các giao lộ phức tạp, Gemini sẽ phân tích hình ảnh Street View để đưa ra chỉ dẫn trực quan hơn. Thay vì chỉ nói "Quẹo hẻm bên phải sau 100 mét nữa", Maps sẽ hiển thị các địa danh như trạm xăng, nhà hàng, tòa nhà nổi tiếng và dùng chúng trong lệnh thoại, ví dụ: "Quẹo phải ngay sau nhà hàng Thai Siam".

Tuy nhiên, tính năng này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu AI không cập nhật kịp, ví dụ như một nhà hàng vừa đóng cửa mà AI vẫn dùng để chỉ đường.

Thói quen sử dụng Google Maps sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai.

3. Chủ động né kẹt xe

Hiện tại, Google Maps thường chỉ cảnh báo kẹt xe bằng pop-up hoặc đổi màu thời gian đến. Với Gemini, ứng dụng sẽ chủ động thông báo cho bạn về các điểm gián đoạn (như tai nạn, đường đang sửa) trên tuyến đường phía trước, giúp bạn có phương án thay đổi lộ trình sớm hơn.

Tính năng này sẽ được triển khai cho người dùng Android tại Mỹ trước tiên, các khu vực khác sẽ phải chờ thêm.

4. Review địa điểm bằng AI

Khi bạn nhấn vào một địa điểm (pin) trên bản đồ, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện với Gemini về chính nơi đó.

Bạn có thể hỏi những câu mang tính hội thoại như: "Không khí ở đây thế nào?" hoặc "Món nào được gọi nhiều nhất ở đây?". Gemini sẽ tự động quét các bài đánh giá, trang web và thông tin trên Maps để đưa ra câu trả lời tổng hợp, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn trước khi quyết định ghé qua.