Người dùng iPhone 17 Pro khóc ròng vì khung nhôm “rẻ tiền”

Apple đã quảng cáo thiết kế nhôm mới của dòng iPhone 17 Pro là tuyệt vời cho khả năng tản nhiệt, nhưng thực tế lại cho thấy chiếc điện thoại này rất dễ bị vỡ. Ngay cả khi rất cẩn thận với đồ công nghệ, nhiều người cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max mà họ đã sử dụng đều xuất hiện nhiều vết móp méo và trầy xước. Điều này thật đáng ngạc nhiên khi so với độ bền của các mẫu iPhone trước đó.

Ngày càng nhiều người than phiền về sự cố với khung nhôm trên iPhone 17 Pro.

Trước đây, Apple đã sử dụng khung titan cho dòng iPhone 16 Pro và 15 Pro, trong khi các mẫu iPhone Pro trước đó được làm bằng khung thép không gỉ. Theo các đánh giá, việc sử dụng iPhone titan và thép không gỉ trong nhiều tháng thường không gặp vấn đề hư hại nào đáng kể, ngoại trừ một vài vết xước nhỏ trên màn hình.

Sự tương phản này kỳ lạ hơn nữa khi chiếc iPhone Air được cho là dễ vỡ hơn và thiết kế mỏng hơn lại vẫn trông như mới, với nguyên nhân bắt nguồn từ cấu trúc titan bền bỉ.

Một điểm đáng chú ý khác là iPhone 17 Pro hiện có khả năng chống trầy xước tốt trên màn hình, nhưng điều này lại khiến việc làm xước khung nhôm trở nên dễ dàng hơn. Nếu Apple không cố gắng biến “phong cách cổ điển” thành xu hướng thẩm mỹ, thì lớp vỏ nhôm mới này có thể được coi là một sai lầm trong thiết kế. Rõ ràng, người dùng không hề muốn phải mua một chiếc ốp lưng cho chiếc điện thoại có giá từ 34,99 triệu đồng chỉ để sử dụng bình thường.

Trong khi iPhone Air phát hành cùng thời điểm không bị xuống cấp.

Điều này càng chú ý hơn khi đối thủ lớn nhất của iPhone 17 Pro, Galaxy S25 Ultra, sử dụng khung titan và vẫn trông như mới sau gần một năm sử dụng. Trong khi đó, dòng Pixel 10 Pro cũng sử dụng khung nhôm nhưng không gặp phải tình trạng xuống cấp như iPhone 17 Pro.

Vì sao khung iPhone 17 Pro nhanh xuống cấp?

Có thể lý do nằm ở màu sắc và lớp hoàn thiện. Nhôm có tông màu bạc tự nhiên, vì vậy nếu chọn iPhone 17 Pro màu bạc, những vết xước sẽ ít lộ liễu hơn. Ngược lại, vết xước trên phiên bản màu xanh hoặc cam sẽ rất dễ nhận thấy.

Trớ trêu thay, Apple từng là hãng đầu tiên đưa titan trở thành điểm nhấn trên iPhone 15 Pro, nhưng giờ đây, chỉ sau hai năm, họ lại quay về với nhôm cho các mẫu Pro.

Các mẫu iPhone 17 Pro đã chuyển sang khung nhôm thay vì titan như iPhone 15 Pro và 16 Pro.

Ngoài titan và nhôm, còn nhiều lựa chọn vật liệu khác. Một số điện thoại bền bỉ và mang lại cảm giác cầm nắm tốt nhất từ trước đến nay lại là gốm. Các thương hiệu như Xiaomi, Oppo và OnePlus đã thử nghiệm các mẫu điện thoại với mặt lưng gốm, mang lại cảm giác sang trọng và khả năng chống trầy xước tốt. Mặc dù gốm có trọng lượng nặng hơn và giá thành cao hơn, nhưng khi người dùng phải chi từ 37,99 triệu đồng cho một thiết bị “Pro Max”, thật không đáng để quay lưng với gốm.

Hiện tại, giải pháp cho vấn đề này là sử dụng ốp lưng cho chiếc iPhone 17 Pro mới. Apple đang ở giữa hai thái cực: một bên là điện thoại titan có khả năng tản nhiệt kém và bên kia là điện thoại nhôm dễ bị trầy xước. Chúng ta cần tìm ra điểm cân bằng lý tưởng để những chiếc iPhone giá hơn 34 triệu đồng có độ bền tương xứng với tên gọi “Pro”.