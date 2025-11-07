Những mẫu iPhone đáng sở hữu cuối năm 2025

iPhone 17 Pro Max: 37,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ

iPhone 17 Pro Max ra mắt gây ấn tượng mạnh với phiên bản màu cam đặc biệt. Sản phẩm được trang bị cụm camera sau với ba ống kính, mỗi ống kính có độ phân giải 48MP, cùng với chip xử lý A19 Pro mạnh mẽ. Điều này giúp người dùng thỏa mãn nhu cầu chơi game, chụp ảnh và đảm bảo độ bền. Thời lượng pin của iPhone 17 Pro Max cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Màn hình 6,9 inch với tần số làm mới 120Hz mang đến trải nghiệm đa phương tiện sống động và mượt mà.

iPhone 17: 24,99 triệu đồng

Khác với những phiên bản trước, iPhone 17 đã tạo ra bước đột phá với chip A19 mạnh mẽ và camera selfie nâng cấp lên 18MP, tương tự như dòng iPhone 17 Pro. Màn hình 6,3 inch của iPhone 17 cũng được trang bị tính năng ProMotion với tần số quét từ 1Hz đến 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Bộ sưu tập màu sắc mới của sản phẩm cũng nhận được sự yêu thích từ cộng đồng iFan.

iPhone 16 Pro Max: 30,59 triệu đồng

iPhone 16 Pro Max

Ra mắt năm 2024, iPhone 16 Pro Max hiện đang được giảm giá đáng kể, trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc công nghệ. Sản phẩm sở hữu cụm ba camera với độ phân giải 48MP + 48MP + 12MP, cho chất lượng ảnh chụp không thua kém iPhone 17 Pro. Đặc biệt, khung máy được làm từ Titanium thế hệ đầu tiên và chip A18 Pro mạnh mẽ, giúp đáp ứng tốt mọi tác vụ trong ít nhất 2-3 năm tới.

iPhone 15 Plus: 17,69 triệu đồng

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus với chip A16 Bionic là một lựa chọn lý tưởng trong phân khúc cận cao cấp. Sản phẩm này nổi bật với thời lượng pin dài và màn hình lớn 6,7 inch, phù hợp cho những ai yêu thích trải nghiệm xem phim và lướt web mà không cần đến các tính năng "Pro" đắt đỏ. iPhone 15 Plus cũng là một trong những mẫu iPhone đầu tiên chuyển sang cổng USB-C, giúp người dùng dễ dàng đồng bộ hóa với các thiết bị khác.