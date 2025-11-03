Apple lại phá kỷ lục doanh thu nhờ iPhone 17 Series đại thắng

Tuần trước, Apple đã công bố báo cáo doanh thu quý 3/2025 cùng với số liệu cả năm 2025. Vậy "iPhone đã hoạt động tốt như thế nào trong quý và cả năm?"

Ước tính, từ tháng 7 - 9/2025, Apple đã thu về 49,03 tỷ USD doanh số iPhone, tăng 6,1% so với mức 46,22 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù con số này không vượt qua được kỳ vọng của Phố Wall nhưng vẫn là kỷ lục về doanh thu iPhone trong quý 3.

Kỳ vọng doanh thu iPhone trong quý 4/2025

Trong cả năm tài chính 2025 (tính từ quý 4/2024 - quý 3/2025), Apple đã báo cáo doanh số iPhone đạt 209,59 tỷ USD. Con số này tăng 4,2% so với mức 201,18 tỷ USD doanh thu iPhone của năm ngoái. Và còn nhiều tin tốt nữa cho iPhone. Trong cuộc họp báo cáo quý 3, CEO Apple - Tim Cook cho biết, trong quý 4, Apple sẽ báo cáo doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty cùng với doanh thu cao nhất trong lịch sử iPhone.

Apple chính thức báo cáo doanh thu quý 3/2025.

Dòng iPhone 17 đã có khởi đầu tốt và ngay cả khi Apple cắt giảm sản lượng iPhone Air, ba mẫu iPhone 17 còn lại (iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max) vẫn sẽ tạo ra doanh số cao hơn so với dòng iPhone 16.

Bộ phận Dịch vụ đã có một quý thành công

iPad đã có quý 3 không thay đổi với doanh thu 6,95 tỷ USD. Trong cả năm tài chính 2025, iPad đã thu về 28,02 tỷ USD, tăng nhẹ 5% so với năm trước.

Mảng kinh doanh lớn thứ hai của Apple sau iPhone là mảng Dịch vụ. Trong quý 3, doanh thu Dịch vụ đạt 28,75 tỷ USD, tăng trưởng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm tài chính 2025, mảng này đã mang về 109,16 tỷ USD cho Apple, tăng 13,5%. so với năm 2024.

Mảng Dịch vụ rất quan trọng đối với Apple vì công ty không phụ thuộc vào doanh số bán iPhone mới để thành công. Với 1,56 tỷ iPhone đang hoạt động trên toàn thế giới, mảng Dịch vụ vẫn cực quan trọng đối với công ty.

Mọi khu vực đều báo cáo doanh thu cao hơn, trừ Trung Quốc

Cùng với đó, Apple cũng báo cáo doanh thu 9,01 tỷ USD trong quý 3 cho mảng Thiết bị đeo, Nhà cửa và Phụ kiện, bao gồm các thiết bị như: Apple Watch, AirPods và HomePod. Doanh thu trong báo cáo mới nhất thấp hơn một chút so với mức 9,04 tỷ USD trong cùng quý năm ngoái. Trong toàn bộ năm tài chính 2025, mảng này đạt doanh thu 35,69 tỷ USD, thấp hơn 3,6% so với năm trước.

iPhone Air không "bán chạy" bằng các phiên bản iPhone mới khác.

Apple đã hoạt động tốt hơn ở hầu hết mọi khu vực trong quý 3 năm nay và trong toàn bộ năm tài chính 2025 với doanh thu cao hơn ở Châu Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các khu vực còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương. Khu vực duy nhất có doanh số thấp hơn một chút trong quý 3 là Trung Quốc.

Tổng kết lại, "Nhà Táo" công bố doanh thu kỷ lục quý 3/2025 là 102,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với doanh thu quý 3/2024 là 94,93 tỷ USD. Tính chung cả năm tài chính 2025, doanh thu của hãng đạt mức cao kỷ lục - 416,16 tỷ USD, tăng 6,4% so với mức 391,04 tỷ USD của năm tài chính 2024. Lợi nhuận ròng quý 3 vừa qua đạt 27,47 tỷ USD, tương đương 1,85 USD/cổ phiếu. Quý 3 năm trước, lợi nhuận ròng của Apple đạt 14,74 tỷ USD, tương đương 97 xu/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 90,7%.

Tính chung cả năm tài chính 2025, lợi nhuận ròng của "Táo Khuyết" đạt 112,01 tỷ USD, tương đương 7,49 USD/cổ phiếu. Mức này cao hơn so với mức 93,74 tỷ USD, tương đương 6,08 USD/ cổ phiếu của năm tài chính 2024. Vì vậy, trong năm tài chính 2025, lợi nhuận ròng của Apple đã tăng 23,2% so với năm trước.