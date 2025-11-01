iPhone 17 có tốt hơn so với điện thoại cao cấp thương hiệu Trung Quốc

Có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, iPhone 17 được trang bị công nghệ ProMotion, camera siêu rộng 48 MP và chip mạng N1 mới cho phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, liệu iPhone 17 có thể vượt các đối thủ cao cấp nổi bật từ các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi 17, Vivo X300 hay Oppo Find X9 không? Chúng ta hãy cùng phân tích cái nhìn sâu hơn về các nét chính trên chúng.

Màn hình và thiết kế

iPhone 17 sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3 inch, lần đầu tiên trang bị công nghệ ProMotion cho phiên bản tiêu chuẩn. Màn hình hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và tính năng Always-On Display, với độ sáng tối đa ngoài trời đạt 3000 nits - một bước tiến lớn so với thế hệ trước.

Trong khi đó, Xiaomi 17 sử dụng tấm nền OLED LTPO 1.5K với độ sáng tối đa 3.500 nits, Vivo X300 còn ấn tượng hơn với độ sáng 4.500 nits và tính năng làm mờ PWM 2.160Hz. Oppo Find X9 cũng không kém cạnh với độ sáng 3.600 nits. Mặc dù Apple dẫn đầu về hiệu chỉnh màu sắc với công nghệ True Tone, nhưng các thương hiệu Trung Quốc hiện đã cung cấp màn hình sáng hơn và khả năng làm mờ tốt hơn.

Hiệu suất

Chip A19 trên iPhone 17 được sản xuất trên tiến trình 3nm, với CPU 6 nhân và GPU 5 nhân. Apple khẳng định CPU này nhanh hơn 1,5 lần so với A15 trên iPhone 13, trong khi GPU mạnh hơn gấp đôi. Chip mới cũng tích hợp Neural Engine 16 nhân cho các tác vụ AI (trí tuệ nhân tạo).

Đối thủ Xiaomi 17 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi Oppo Find X9 và Vivo X300 chọn MediaTek Dimensity 9500, đạt hơn 4 triệu điểm trên AnTuTu. Mặc dù hiệu năng của Apple vẫn là một điểm mạnh, nhưng các đối thủ Trung Quốc đã bắt kịp và thậm chí vượt mặt iPhone về hiệu suất thô, đặc biệt trong xử lý đa nhiệm và chơi game.

Máy ảnh

Apple đã nâng cấp cụm camera sau với camera chính 48 MP và camera siêu rộng 48 MP. Camera trước giờ đây sử dụng cảm biến 18 MP với ống kính Center Stage cho phép mở rộng trường nhìn dựa trên AI. iPhone 17 cũng hỗ trợ quay phim 4K HDR trên cả camera trước và sau, cùng với tính năng chụp kép (Dual Capture).

Trong khi đó, Xiaomi 17 trang bị cụm ba camera 50 MP do Leica cung cấp, Vivo X300 sử dụng cảm biến 200 MP với camera kính tiềm vọng, và Oppo Find X9 sở hữu cụm ba camera 50 MP với công nghệ Hasselblad. Mặc dù Apple đã cải thiện khả năng sử dụng, nhưng phần cứng và tính linh hoạt của hệ thống camera Trung Quốc vẫn vượt trội hơn.

Pin và sạc

Apple cho biết iPhone 17 có khả năng phát video lên đến 30 giờ và hỗ trợ sạc nhanh USB-C 40W, cùng sạc không dây MagSafe 25W hoặc Qi2. Đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone cơ bản hỗ trợ sạc nhanh trên 20W.

Mặc dù vậy, các điện thoại cao cấp Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế với dung lượng pin lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn. Chẳng hạn, Xiaomi 17 sở hữu pin 7.000 mAh với sạc có dây 100W, trong khi Vivo X300 và Oppo Find X9 cũng không kém cạnh với các thông số ấn tượng.

Kết nối và tính năng bổ sung

iPhone 17 được trang bị chip không dây N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và mạng Thread, cùng với hiệu suất cải thiện cho các tính năng như điểm truy cập cá nhân và AirDrop. Máy vẫn giữ nguyên tính năng Face ID và được trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 mới giúp chống trầy xước tốt hơn.

Trong khi đó, các điện thoại cao cấp từ Xiaomi, Vivo và Oppo lại có nhiều tính năng bổ sung hơn, như cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình và chuẩn chống nước IP69.

Giá bán và giá trị

Apple định giá iPhone 17 ở mức 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, mặc dù cao hơn so với các đối thủ đến từ Trung Quốc nhưng vẫn giữ nguyên mức giá so với tiền nhiệm.

Xiaomi 17 có giá khởi điểm khoảng 631 USD (16,6 triệu đồng), trong khi Vivo X300 là 618 USD (16,25 triệu đồng). Oppo Find X9 có giá 22,99 triệu đồng cho cấu hình 12 GB + 256 GB. Mặc dù điện thoại Trung Quốc có giá trị phần cứng tốt hơn, nhưng chiến lược giá và cấu hình cải tiến của Apple khiến iPhone 17 trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn tại nhiều thị trường.

Cuộc chiến giữa Apple và các thương hiệu Trung Quốc hứa hẹn sẽ ngày càng gay gắt, và iPhone 17 là một bước đi quan trọng trong chiến lược của Apple nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường smartphone toàn cầu.