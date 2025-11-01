iPhone 17 Pro Max khiến iFan phát cuồng dù đắt đỏ

Dòng iPhone 17 đã ra mắt được một tháng. Apple đã mang đến một thiết kế mới cho các mẫu iPhone Pro và tung ra một mẫu iPhone siêu mỏng hoàn toàn mới, iPhone Air.

Kết quả khảo sát mới nhất của Phone Arena cho thấy, người dùng quan tâm đến iPhone 17 Pro Max nhất, iPhone Air đứng thứ hai.

Cụ thể, iPhone 17 Pro Max thu hút gần 32% số người tham gia khảo sát. Tuy nhiên, thật bất ngờ, theo sát phía sau với 30,46% là iPhone Air.

Vị trí thứ ba thuộc về mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn - được 20% người dùng bình chọn là mẫu iPhone 17 yêu thích nhất, sau đó là iPhone 17 Pro đứng cuối cùng với gần 18% người dùng bình chọn.

iPhone Air.

Trái lại, theo các nhà phân tích, iPhone Air không "bán chạy" như Apple mong đợi trong khi nhu cầu đối với iPhone 17 cơ bản, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lại rất cao.

iPhone 17 Pro Max là ngôi sao nhưng Air cũng rất hấp dẫn

iPhone 17 Pro Max là mẫu iPhone lớn nhất và đắt nhất trong dòng iPhone 17 nên cũng dễ hiểu khi nhiều người thích chiếc điện thoại này nhất. iPhone Air dù có pin nhỏ hơn cũng được đánh giá là khá hấp dẫn. Chiếc điện thoại này thực sự rất tuyệt vời và sang trọng.

Ảnh minh họa.

Galaxy S26 Edge, "đối thủ" của iPhone Air trong cuộc đua điện thoại mỏng cũng không bán chạy như Samsung mong muốn. Galaxy S26 Edge cũng gặp phải vấn đề tương tự như iPhone Air: chúng quá mỏng nên pin cũng nhỏ hơn.

iPhone Air đẹp nhưng không dành cho mọi người

Thực tế, iPhone Air là một chiếc điện thoại tuyệt vời nhưng lại có thời lượng pin ngắn. Do đó, chủ nhân của chúng phải mang theo sạc MagSafe để sạc. Suy cho cùng, chúng có thiết kế siêu mỏng nên không có pin lớn.

Với những ai không thích thiết kế cồng kềnh của iPhone 17 Pro Max, lựa chọn phù hợp hơn cả là iPhone 17 Pro. Dòng iPhone Pro Max thường có trọng lượng lớn và việc không thể nhét chúng vào túi quần khiến nhiều người khá phật ý!

Hiện tại, giá bán của iPhone Air là từ 31,99 triệu đồng cho bản 256GB trong khi iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 37,99 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. iPhone 17 Pro có giá bán từ 34,99 triệu đồng trong khi iPhone 17 có giá từ 24,99 triệu đồng cho cùng phiên bản 256GB.