iPhone 18 Pro tiếp tục duy trì yếu điểm của iPhone 17 Pro

Theo một bài đăng gần đây trên Weibo, Apple dường như vẫn sẽ bỏ qua màu đen truyền thống cho iPhone 18 Pro. Với đa số người dùng, điều này không quá quan trọng. Nhưng với những ai trung thành với tông màu tối, đây có thể là lý do khiến họ chọn iPhone Air thay vì Pro.

Điều này cho thấy Apple đang thực hiện một chiến lược đáng lo ngại: đẩy người dùng phổ thông sang iPhone Air, nhường dòng Pro cho nhóm “chuyên nghiệp” thực thụ.

Cần nhớ rằng, bất chấp các cải tiến tốt, iPhone 17 Pro gặp khá nhiều phàn nàn, đặc biệt ở độ bền. Khung nhôm khiến máy dễ trầy xước hơn, đặc biệt khi phiên bản màu Cam Vũ Trụ còn bị đổi màu, ngả hồng sau thời gian ngắn sử dụng.

Đối với iPhone 18 Pro, các nguồn tin cho biết sản phẩm sẽ đi kèm các màu Cà phê, Tím và Burgundy. Dù những màu này nghe khá sang, nhưng nếu Apple không cải thiện quy trình xử lý vật liệu, hiện tượng phai màu có thể lặp lại.

Được biết, màu đen vốn được xem như một “tính năng ngầm”. Về cơ bản, đó là màu mà ai cũng mong đợi, nhưng không phải lúc nào cũng cần. Việc Apple liên tục trì hoãn màu đen trên dòng Pro khiến nhiều người cho rằng hãng có thể đang “giữ hàng” cho phiên bản giới hạn, hoặc để tăng sức hút cho iPhone Air - sản phẩm vốn đang có tình trạng kinh doanh chậm chạp.

Nếu đúng như vậy, Apple có lẽ nên tập trung hơn vào thời lượng pin, yếu tố khiến dòng iPhone Air vẫn lép vế so với iPhone 17 tiêu chuẩn. Nếu không cải thiện, iPhone Air có thể lặp lại “bài học” của Galaxy S25 Edge: thiết kế hấp dẫn, nhưng pin yếu khiến người dùng quay lưng.