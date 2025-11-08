6 cập nhật, bổ sung trên VNeID 2.2.4

Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Đây đều là các cập nhật thiết thực, gắn liền với hoạt động thường ngày của mỗi công dân Việt Nam.

Cập nhật VNeID 2.2.4 trên Android.

Theo đó, VNeID 2.2.4 có thêm các tích hợp sau:

1. Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

2. Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc.

3. Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu.

4. Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

5. Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước.

6. Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sau khi tích hợp các thông tin nói trên lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và được phê duyệt, chúng có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Đồng thời, ở phiên bản VNeID 2.2.4, ứng dụng cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.2 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).