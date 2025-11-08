Microsoft sửa lỗi đáng ghét trên Windows tồn tại trong suốt 10 năm

Mọi thứ bắt nguồn từ “Update and shut down” khiến máy tính Windows khởi động lại vào màn hình đăng nhập thay vì tắt máy. Vấn đề này đã tồn tại từ thời Windows 10 và có thể liên quan đến cách Windows xử lý các bản cập nhật.

Việc tắt máy tính Windows 11 không còn là nỗi bực bội nữa.

Tuy nhiên, sự cố này đã được Microsoft xử lý trong bản cập nhật mới cho Windows 11 mà công ty phát hành vào ngày 28/10, mà cụ thể là KB5067036. Lưu ý rằng bản cập nhật này là tùy chọn, vì vậy người dùng có thể cần tự tải xuống bản cập nhật KB5067036 nếu muốn áp dụng thay đổi ngay lập tức. Bản sửa lỗi vĩnh viễn sẽ được phát hành vào cuối tháng 11.

Nếu không thể chờ đợi đến tháng 11, người dùng có thể cài đặt bản cập nhật thủ công bằng cách vào Settings > Windows Update và chọn bản cập nhật tùy chọn có sẵn. Sau đó, chọn Download and install để cài đặt bản cập nhật KB5067036. Nếu không, bản sửa lỗi sẽ tự động được triển khai cho tất cả các hệ thống Windows 11 trong đợt phát hành Patch Tuesday tháng 11.

Ngoài việc khắc phục lỗi Update and shut down, bản cập nhật KB5067036 còn giới thiệu một số tính năng mới. Cụ thể, menu Start đã được thiết kế lại cho phép người dùng chuyển đổi giữa các bố cục dạng lưới, danh sách và danh mục.

Điều này nhờ vào bản cập nhật tùy chọn mà Microsoft vừa công bố.

Người dùng cũng có thể tắt nguồn cấp dữ liệu Recommended, trong khi File Explorer đã có giao diện Recommended cards mới, vốn trước đây chỉ có sẵn cho tài khoản doanh nghiệp. Các thiết bị đủ điều kiện cũng có thể tương tác trực tiếp với trợ lý PC Copilot của Microsoft từ tab Home.

Ngoài ra, bản cập nhật này còn mang đến một số cải tiến nhỏ khác như biểu tượng pin trên thanh tác vụ và màn hình khóa, tốc độ tải thanh tác vụ nhanh hơn sau khi khởi động từ chế độ ngủ, cùng với tính năng Administrator protection sử dụng Windows Hello để xác minh các hành động hệ thống nhạy cảm. Microsoft cũng đã khắc phục hàng chục sự cố kỹ thuật khác, bao gồm cửa sổ ứng dụng không phản hồi, lỗi nhóm Task Manager và các lỗi Windows Update tồn tại lâu năm như lỗi 0x800f0983.