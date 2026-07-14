Mua iPhone gì, khi nào tốt nhất?

Theo thông lệ, Apple luôn công bố các dòng iPhone và phần cứng mới vào mỗi mùa thu. Người tiêu dùng thường có xu hướng hoãn việc nâng cấp máy cho đến thời điểm đó để sở hữu thiết bị có vòng đời dài hơn, hoặc ít nhất là chờ đợi các phiên bản tiền nhiệm giảm giá sâu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo các dòng iPhone cao cấp ra mắt vào tháng 9 tới sẽ có mức giá đắt đỏ hơn, trong khi các phiên bản giá thấp hơn phải đến năm 2027 mới được làm mới.

Theo các chuyên gia từ hãng nghiên cứu thị trường IDC, Apple có thể sẽ không ra mắt thế hệ iPhone tiêu chuẩn tiếp theo hoặc dòng siêu mỏng Air vào mùa thu này mà lùi sang mùa xuân năm sau, đi kèm mức giá tăng thêm 100 USD. Việc phát hành so le này giúp hãng phân bổ áp lực sản xuất và nhu cầu chip nhớ trong suốt cả năm.

Đối với người dùng không có nhu cầu quá cao về công nghệ, việc chọn mua phiên bản iPhone 17 hoặc 17e ở thời điểm hiện tại được coi là quyết định hợp lý. Các nhà phân tích tại Counterpoint Research nhận định Apple vẫn sẽ giữ nguyên mức giá khởi điểm 799 USD cho dòng máy này ngay cả khi phiên bản kế nhiệm ra mắt.

Ngược lại, nếu đang có ý định mua dòng Pro, người dùng nên dừng lại. Phiên bản Pro mới ra mắt vào tháng 9 tới dự kiến sẽ có giá khởi điểm cao hơn 200 USD so với năm ngoái do chi phí linh kiện leo thang.

Giá linh kiện leo thang đang ảnh hưởng đến quy luật mua sắm sản phẩm Apple. Ảnh: WSJ

Nếu muốn sở hữu camera và dung lượng pin chuẩn Pro nhưng ngân sách hạn chế, các dòng máy cũ tân trang là lựa chọn thay thế tốt. Người dùng cần lưu ý: các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản có thể chạy tốt trên iPhone 15 Pro hoặc 16 Pro, nhưng các tính năng xử lý trực tiếp trên thiết bị nâng cao sau này sẽ yêu cầu cấu hình tối thiểu từ dòng 17 Pro trở lên.

Riêng với phiên bản iPhone màn hình gập đầu tiên, mức giá dự kiến có thể lên tới 2.500 USD. Thiết bị sẽ có cấu trúc màn hình tiêu chuẩn ở bên ngoài và mở ra theo dạng cuốn sách để lộ màn hình lớn hơn ở bên trong.

Các dòng sản phẩm khác của Apple

Mùa thu cũng là thời điểm chứng kiến sự nâng cấp của hàng loạt thiết bị phần cứng khác trong hệ sinh thái:

Tai nghe không dây (AirPods): Người dùng có thể yên tâm mua tất cả các phiên bản hiện tại. Dòng Pro vừa được nâng cấp tính năng chống ồn và thời lượng pin vào năm ngoái, trong khi dòng tai nghe chụp tai cao cấp cũng vừa ra mắt phiên bản mới vào tháng 3. Chu kỳ nâng cấp của dòng sản phẩm này thường kéo dài từ 2,5 đến 3 năm.

Đồng hồ thông minh (Apple Watch): Không nên mua ở thời điểm này. Các phiên bản thế hệ mới sắp sửa được trình làng. Dù không có đột phá lớn về ngoại hình, bộ vi xử lý mới sẽ mang lại hiệu suất nhanh hơn, tối ưu pin và bổ sung các tính năng AI.

Máy tính bảng (iPad): Các dòng cao cấp Pro (đã trang bị chip xử lý M5 mới nhất vào tháng 10/2025) và dòng Air (được nâng cấp chip vào tháng 3) hiện đã an toàn để mua. Tuy nhiên, người dùng nên chờ đợi nếu muốn mua dòng Mini, do các nguồn tin chuỗi cung ứng tiết lộ một phiên bản Mini mới sở hữu màn hình OLED tiết kiệm năng lượng có thể sẽ xuất hiện vào cuối năm nay.

Máy tính Mac: Các dòng máy tính xách tay MacBook Air và dòng máy cấu hình cao Pro hiện tại đều ở trạng thái an toàn để mua sắm. Ngược lại, người dùng nên hoãn kế hoạch mua các dòng máy tính để bàn như Mac Studio, Mac Mini hay iMac. Sự bùng nổ của các tác vụ AI đã tạo ra cơn sốt mua sắm các thiết bị này, khiến Apple vẫn đang vật lộn với bài toán cung ứng.

Loa thông minh (HomePod): Không nên xuống tiền. Các phiên bản hiện hành đã ra mắt nhiều năm và trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo thông minh hơn sắp được thử nghiệm vào cuối năm nay. Người dùng nên chờ đợi các thế hệ loa mới có phần cứng tương thích hoàn toàn với trợ lý ảo cải tiến này.