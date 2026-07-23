Coi chừng bị "hack", tin nhắn rác và cuộc gọi lừa đảo khi mua SIM qua mạng

Các chuyên gia bảo mật của Kaspersky vừa phát hiện nhiều chiêu trò lừa đảo nhắm vào người mua gói dữ liệu di động hoặc thẻ SIM trên toàn thế giới. Đối tượng lừa đảo tạo ra những trang web giả mạo có giao diện giống cổng thông tin của các nhà mạng lớn trong khu vực và quốc tế nhằm dụ người dùng cung cấp số điện thoại, thông tin cá nhân hoặc dữ liệu thanh toán.

Khi nhập thông tin đăng nhập hoặc dữ liệu thanh toán trên các trang giả mạo, người dùng có nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân, đồng thời trở thành mục tiêu của các cuộc gọi lừa đảo hoặc tin nhắn rác với tần suất cao hơn, Kaspersky cảnh báo.

Đơn cử, kẻ gian lợi dụng tên tuổi thương hiệu của một tập đoàn viễn thông quốc tế cung cấp dịch vụ tại châu Á, châu Phi và châu Âu. Các trang xác thực giả mạo dụ người dùng cung cấp số điện thoại cùng thông tin đăng nhập. Thậm chí, trang giả mạo gần như sao chép nguyên bản trang chính thức, khiến người dùng khó phân biệt và nhận biết.

Ví dụ về một trang lừa đảo.

Ví dụ về phần thông tin đăng nhập trên một trang lừa đảo.

Trong một trường hợp khác, kẻ gian tạo một trang web lừa đảo giả mạo một tập đoàn viễn thông quốc tế đang hoạt động tại Bắc Phi, Trung Đông và Đông Nam Á. Trang web này dụ người dùng nhập thông tin cá nhân và thông tin thẻ thanh toán để nạp tiền vào gói dữ liệu di động hoặc gói truy cập Internet.

Ví dụ về một trang giả mạo dụ dỗ người dùng nạp tiền vào gói dữ liệu di động.

Các chuyên gia của Kaspersky cũng phát hiện thêm một hình thức lừa đảo khác mạo danh nhà mạng, yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân để kiểm tra và thanh toán hóa đơn. Những chiêu trò này được sử dụng nhằm thu thập thông tin cá nhân của nạn nhân, để phục vụ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản hoặc đánh cắp tiền sau đó.

Ví dụ về một trang giả mạo yêu cầu người dùng thanh toán hoá đơn.

Ông Tatyana Kulikova - chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky nhận định: "Bằng cách tối ưu sức mạnh của AI, giờ đây, các đối tượng lừa đảo có thể tạo ra trang web giả mạo tinh vi hơn, nhanh chóng hơn, khai thác những chủ đề được nhiều người quan tâm nhất".

"Để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình, người dùng cần đặc biệt cảnh giác khi mua các gói cước di động hoặc gói Internet trực tuyến. Mua eSIM qua ứng dụng chính thức của nhà mạng là cách an toàn nhất giúp người dùng tránh nguy cơ truy cập nhầm các trang web giả mạo, do không cần nhập thông tin cá nhân trên những trang web không đáng tin cậy", ông nói thêm.