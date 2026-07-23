Bé trai bị quy chụp “ăn quỵt” kem dù đã chuyển khoản, khiến dân mạng "dậy sóng"

Mới đây, cư dân mạng xôn xao vụ việc xảy ra tại một cửa hàng kem Bingxue trên phố Đội Cấn, Hà Nội. Theo chia sẻ từ người được cho là mẹ của cậu bé, sự việc xảy ra vào ngày 14/7 vừa qua khi con trai cô đến mua kem và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Dù đã hoàn tất giao dịch, hệ thống của cửa hàng không cập nhật ngay khiến nhân viên chưa nhận được thông báo thanh toán.

Người mẹ cho biết con trai mình đã chủ động đưa điện thoại để nhân viên và chủ quán kiểm tra lịch sử chuyển khoản nhằm chứng minh mình đã trả tiền. Tuy nhiên, sau khi xem giao dịch, phía cửa hàng vẫn yêu cầu cậu bé chuyển khoản thêm một lần nữa. Khi biết tài khoản của em chỉ còn khoảng 2.000 đồng, chủ quán được cho là đã nói trước mặt nhiều người: "Cháu ăn kem không có tiền thì cháu mở mồm ra xin chứ sao lại làm thế".

Sự việc tại cửa hàng kem khiến cư dân mạng bức xúc.

Theo lời kể, cậu bé không tranh cãi hay bật khóc mà bình tĩnh khẳng định mình đã thanh toán, rồi ngồi chờ hệ thống cập nhật giao dịch. Ít phút sau, khoản tiền 13.000 đồng được cửa hàng xác nhận đã nhận thành công. Tuy nhiên, người mẹ cho biết phía cửa hàng không đưa ra lời xin lỗi sau khi sự việc được làm sáng tỏ.

Điều khiến người mẹ day dứt nhất là việc con trai đã âm thầm chịu đựng suốt từ lúc ở quán. Chỉ đến khi trở về nhà với tâm trạng khác thường, cậu bé mới kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình.

Cư dân mạng bức xúc trước sự việc

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên MXH nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Cư dân mạng cho rằng, dù nguyên nhân xuất phát từ lỗi hệ thống hay quá trình xác minh thanh toán, người bán vẫn cần giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng khách hàng, dù người mua có là trẻ em đi chăng nữa.

Có ý kiến cho rằng, cậu bé đã thể hiện thiện chí khi chủ động đưa điện thoại để nhân viên kiểm tra lịch sử chuyển khoản, do đó cửa hàng nên bình tĩnh chờ hệ thống cập nhật thay vì nghi ngờ khách chưa thanh toán.

Một tài khoản bình luận: "Thằng nhỏ cho xem giao dịch tiền từ rồi. Ăn nói khó nghe, lúc nhận được tiền cũng không há mồm ra xin lỗi cháu nó".

Cách hành xử của cửa hàng được cho là không tôn trọng khách hàng.

Đồng quan điểm, tài khoản khác viết: "Cháu cho xem màn hình rồi mà vẫn bắt chuyển lần nữa khi tài khoản còn 2.000 đồng. Nếu có hiểu nhầm thì khi tiền tới nên xin lỗi và mời con thêm cây kem vị khác".

Cư dân mạng khác bức xúc điều khiến họ khó chấp nhận nhất là cách ứng xử với trẻ em. Một tài khoản nhận xét: "Mấy nhân viên chỉ giỏi bắt nạt trẻ con".

Có người còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi kinh doanh để so sánh với cách xử lý trong vụ việc. Tài khoản Đặng Kim Thúy cho biết: "Nhà tôi cũng bán hàng, trẻ con vào mua mà quên không mang tiền thì tôi toàn bảo khi nào tiện trả sau, hoặc mời con que kem mà nó làm ghê".

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng sự cố chuyển khoản hiển thị chậm là điều có thể xảy ra trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, theo họ, vấn đề không nằm ở lỗi hệ thống mà ở thái độ của người bán khi xử lý tình huống. Một tài khoản bình luận: "Kể cả cháu nó có quên hay chưa chuyển tiền thì 13.000 đồng cũng không đáng để bị đối xử như thế."

Phản ứng từ phía chủ cửa hàng

Ngoài những ý kiến kêu gọi cửa hàng xin lỗi, cũng xuất hiện bình luận bày tỏ mong muốn thương hiệu siết chặt việc đào tạo nhân viên và chuẩn hóa quy trình xử lý các sự cố thanh toán, nhằm tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Liên quan đến vụ việc, phía Bingxue đã phát đi thông báo xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn của khách hàng, đồng thời xác nhận thời điểm xảy ra sự việc có phát sinh lỗi khiến giao dịch chuyển khoản hiển thị chậm. Tuy nhiên, thương hiệu cho biết hiện chưa có căn cứ để xác nhận người bán đã phát ngôn câu nói được lan truyền trên MXH.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều tranh luận về cách ứng xử của người bán trong các tình huống phát sinh lỗi thanh toán điện tử cũng như cách đối xử với khách hàng là trẻ em.