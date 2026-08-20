Thêm smartphone màn hình gập về làng với pin 6.000mAh, giá gần 50 triệu đồng

Motorola vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone gập dọc dạng sách đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam, là Razr Fold. Máy sở hữu màn hình ngoài 6,6 inch, khi mở ra thành màn hình LTPO 2K 8,1 inch. Người dùng có thể đặt máy ở chế độ “laptop” để gõ phím, chế độ “tent” để xem nội dung rảnh tay hoặc chia đôi màn hình để thực hiện các tác vụ đa nhiệm.

Motorola Razr Fold.

Thiết bị có độ dày 4,6mm khi mở và 9,9mm khi gập. Phần bản lề sử dụng kết cấu giọt nước bằng thép không gỉ, kết hợp tấm lót màn hình bên trong bằng titan, kính Ultra-Thin Glass và lớp chống sốc Anti-Shock Film. Motorola cho biết đây là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị Corning Gorilla Glass Ceramic 3, với khả năng chống chịu khi rơi tốt hơn 75% so với thế hệ trước theo thử nghiệm nội bộ của hãng.

Razr Fold có hai tùy chọn màu gồm Xanh Đen (Blackened Blue) và Trắng Lily (Lily White). Thiết kế của máy kết hợp màn hình gập, bản lề và các vật liệu bảo vệ nhằm duy trì độ mỏng trong cả trạng thái mở và gập. Máy được trang bị âm thanh Dolby Atmos kết hợp công nghệ Sound by Bose.

Hệ thống camera của máy gồm camera chính 50MP Sony LYTIA 828, hỗ trợ quay Dolby Vision và video 8K. Camera telephoto dạng kính tiềm vọng có độ phân giải 50MP, zoom quang học 3x và Super Zoom Pro lên tới 100x nhờ moto ai. Camera góc siêu rộng 50MP có góc nhìn 122 độ, tích hợp Macro Vision để chụp cận cảnh.

Camera selfie có độ phân giải 32MP, trong khi camera ngoài đạt 20MP, phục vụ các nhu cầu gọi video, chụp ảnh và sáng tạo nội dung. Máy cũng tích hợp công nghệ Pantone Validated cho màu sắc và tông da, cùng khả năng xử lý hình ảnh bằng AI.

Razr Fold tích hợp nền tảng Moto AI. Trong đó, Catch Me Up có khả năng cung cấp bản tóm tắt thông báo được cá nhân hóa, còn Pay Attention hỗ trợ ghi lại hội thoại theo thời gian thực. Người dùng có thể lựa chọn các trợ lý AI gồm Google Gemini, Microsoft Copilot và Perplexity AI.

Về phần cứng, máy sử dụng Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, RAM 12GB, RAM Boost và bộ nhớ trong 256GB, pin 6.000mAh sử dụng công nghệ silicon-carbon và hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 80W cũng như sạc không dây TurboPower 50W.

Sản phẩm có giá bán lẻ tham khảo gần 50 triệu đồng cho bản 256GB ROM, cao hơn 5 triệu đồng so với Samsung Galaxy Z Fold8 cùng dung lượng và tương đương với Galaxy Z Fold8 bản 512GB.