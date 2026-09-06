Khoa học phát hiện ra sự nguy hiểm mới từ những hạt mưa mang điện

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Polyme Max Planck tại Đức đã phát hiện trong môi trường phòng thí nghiệm rằng nước mang điện tích có khả năng đâm thủng lớp phủ bảo vệ trên bề mặt vàng và đồng. Nguồn điện tích này không chỉ bắt nguồn từ các hiện tượng tự nhiên quen thuộc như giông bão mà còn hình thành từ lực tĩnh điện do ma sát tạo ra.

Hạt mưa mang điện tích có khả năng ăn mòn kim loại cực lớn.

Qua thử nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy những giọt nước lăn qua các bề mặt từ đơn giản như lá cây cho đến phức tạp như tinh thể thạch anh đều tích lũy lượng điện tích đủ sức gây tổn hại kim loại được phủ lớp bảo vệ. Đáng chú ý, hiện tượng phá hủy này hoàn toàn không xuất hiện khi các giọt nước được trung hòa về điện.

Từ trước đến nay, axit hay các chất ô nhiễm luôn được xem là thủ phạm chính gây ra hiện tượng ăn mòn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này chỉ ra rằng ngay cả nước sạch thông thường nếu mang theo điện tích cũng có thể gây ra mức độ phá hủy tương tự đối với vật liệu kim loại.

Nước sạch mang điện tích vẫn có khả năng đâm thủng lớp bảo vệ kim loại.

Dù đây mới chỉ là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và giới chuyên môn chưa thể xác định chính xác tần suất diễn ra trong môi trường thực tế, phát hiện này mở ra hướng đi mới. Các nhà khoa học kỳ vọng sẽ sớm định lượng được hiện tượng để đưa ra hướng dẫn tối ưu cho giới kiến trúc sư, nhà sản xuất phương tiện, thợ lợp mái và các đơn vị chế tạo lớp phủ kim loại.

Bên cạnh tự nhiên, hiện tượng giọt chất lỏng tích điện cũng xuất hiện trong các quy trình công nghiệp như phun sơn tĩnh điện, in phun hay sản xuất hóa chất và dược phẩm. Điều này đồng nghĩa tác nhân ăn mòn mới có thể đang âm thầm tác động trong các nhà máy lẫn đời sống hằng ngày, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về lớp phủ bảo vệ kim loại trong tương lai.