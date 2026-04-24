Ra mắt Motorola Edge 70 Pro với pin 6500 mAh, chip cực khỏe

Motorola Edge 70 Pro đã được ra mắt tại Ấn Độ, là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm Edge 70. Sản phẩm này cùng dòng với Edge 70 Fusion, được giới thiệu vào đầu tháng 3 và Edge 70 - trình làng vào cuối năm ngoái.

Motorola Edge 70 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6,8 inch với độ phân giải Full-HD+, tần số quét lên đến 144Hz và độ sáng tối đa 5.200 nit.

Motorola Edge 70 Pro.

Điện thoại được trang bị chip MediaTek Dimensity 8500 Extreme, đi kèm RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 256GB chuẩn UFS 4.1.

Ở mặt sau, sản phẩm có cảm biến chính Sony Lytia 710 50MP với khả năng chống rung quang học OIS, kết hợp với camera góc siêu rộng 50MP. Máy cũng có cảm biến đa quang phổ và đèn flash LED. Về camera selfie, Motorola trang bị thêm một camera 50MP với khả năng tự động lấy nét.

Điện thoại sở hữu viên pin silicon-carbon 6.500mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược có dây 5W.

Cận cảnh camera của Motorola Edge 70 Pro.

Các thông số kỹ thuật khác của thiết bị bao gồm: khả năng chống bụi và nước IP68/IP69, chứng nhận MIL-STD 810H, cảm biến vân tay dưới màn hình và loa stereo kép với Dolby Atmos. Về kết nối, điện thoại hỗ trợ 5G kép, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E và GPS.

Edge 70 Pro chạy hệ điều hành Android 16 và sẽ hỗ trợ ba năm cập nhật hệ điều hành Android cùng với các bản vá bảo mật.

Máy có các tùy chọn màu Trắng Pantone Lily, Bạc Pantone Titan và Xanh Pantone Tea. Thiết bị có độ dày lên đến 7,29mm, khung nhựa, kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i ở mặt trước và nặng khoảng 190g.

3 màu của Motorola Edge 70 Pro.

Motorola Edge 70 Pro có giá 38.999 Rupee (khoảng 10,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB trong khi phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB có giá 41.999 Rupee (khoảng 11,7 triệu đồng). Sản phẩm bắt đầu được bán từ ngày 29/4 thông qua Flipkart, cửa hàng trực tuyến chính thức của Motorola Ấn Độ và các cửa hàng bán lẻ truyền thống.