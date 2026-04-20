Motorola gia nhập thị trường laptop với sản phẩm không hề “làm cho có”

Là thương hiệu không thường được liên tưởng đến máy tính xách tay, Motorola đã tạo ra cú sốc lớn với việc ra mắt Moto Book 60 Pro - một chiếc laptop mỏng nhẹ với thiết kế và giá trị vượt trội. Trong bối cảnh thị trường laptop đang hỗn loạn, sản phẩm này mang đến làn gió mới với hiệu suất mạnh mẽ và mức giá hợp lý.

Moto Book 60 Pro có giá bán chỉ từ 17,91 triệu đồng.

Moto Book 60 Pro gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế tinh tế, thân máy hoàn toàn bằng kim loại, trọng lượng chỉ 1,39kg và các màu sắc được chọn theo bảng màu Pantone như Wedgewood và Bronze Green. Phiên bản màu Bronze Green mà phóng viên Digital Trends trải nghiệm thực sự thu hút sự chú ý và khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết đây là sản phẩm của Motorola.

Chiếc laptop này không chỉ đẹp mà còn sở hữu màn hình OLED 14 inch độ phân giải 2.8K, tần số quét 120Hz, độ phủ màu 100% DCI-P3 và độ sáng tối đa lên đến 1.100 nits. Với mức giá khởi điểm khoảng 680 USD (khoảng 17,91 triệu đồng), Moto Book 60 Pro thực sự là một lựa chọn đáng giá trong năm mà giá laptop đang tăng cao.

Giá bán gây bất ngờ trong bối cảnh Moto Book 60 Pro có cả màn hình OLED 2.8K.

Màn hình của Moto Book 60 Pro mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động với màu sắc rực rỡ và độ tương phản tuyệt vời giúp nâng tầm trải nghiệm xem phim và duyệt web.

Về cấu hình, phiên bản cơ bản của Moto Book 60 Pro được trang bị CPU Intel Core Ultra 5 225H, RAM DDR5 16GB và ổ SSD 512GB. Phiên bản cao cấp hơn với Core Ultra 7 255H, RAM DDR5 32GB và ổ cứng 1TB có giá chỉ dưới 900 USD (23,7 triệu đồng). Các thông số kỹ thuật khác cũng rất ấn tượng với pin 60Wh, sạc nhanh USB-C 65W, webcam hồng ngoại 1080p, loa Dolby Atmos và Wi-Fi 7.

Moto Book 60 Pro không phải là sản phẩm cách mạng, nhưng vẫn được nhiều người đánh giá cao.

Mặc dù không phải là những CPU thế hệ mới nhất, nhưng bộ vi xử lý Series 2 vẫn mang lại hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, một điểm hạn chế là sản phẩm hiện chỉ được bán tại Ấn Độ, dẫn đến các hạn chế khả năng tiếp cận trên thị trường toàn cầu. Với những nỗ lực của Motorola trong việc phổ biến smartphone của hãng tại thị trường Việt Nam gần đây, hy vọng công ty cũng sẽ đưa Moto Book 60 Pro đến thị trường nước ta trong tương lai.

Nhìn chung, Motorola không tạo ra một chiếc laptop hoàn toàn mới mà chỉ đơn giản là cải tiến một thiết kế có sẵn với kiểu dáng đẹp hơn và giá trị tốt hơn. Moto Book 60 Pro không phải là sản phẩm mang tính cách mạng, nhưng nó chắc chắn là một lựa chọn hấp dẫn và hợp lý trong năm 2026 để mọi người nhìn lại nỗ lực của hãng.