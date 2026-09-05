Ba ưu điểm của iPhone Ultra so với iPhone 18 Pro

Apple sẽ ra mắt ba mẫu iPhone chủ lực mới vào tuần tới: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Dù các mẫu iPhone 18 Pro của Apple có một số lợi thế nhất định nhưng dưới đây là 3 điểm chỉ có trên iPhone Ultra.

#1: Màn hình lớn hơn (và nhỏ hơn)

iPhone Ultra sẽ sở hữu hai màn hình với kích thước được đồn đoán như sau:

- Màn hình ngoài 5,5 inch

- Màn hình trong 7,8 inch

Để so sánh, iPhone 18 Pro có màn hình 6,3 inch và Pro Max là 6,9 inch.

iPhone Ultra sẽ mở ra màn hình lớn hơn.

Về cơ bản, iPhone Ultra mang đến cả màn hình lớn hơn lẫn nhỏ hơn so với các mẫu iPhone 18 Pro. Nhờ đó, đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu màn hình iPhone lớn nhất. Đồng thời, chúng cũng chinh phục người hâm mộ các dòng điện thoại nhỏ gọn, chẳng hạn như mẫu iPhone mini đã ngừng sản xuất.

#2: Vừa vặn mọi túi quần, cầm nắm thoải mái

Việc nhét iPhone 18 Pro – và đặc biệt là iPhone 18 Pro Max vào túi quần có thể khá bất tiện; đây vốn đã là vấn đề với các mẫu iPhone 17 Pro trước đó. Dù kích thước tổng thể năm nay có thể không thay đổi nhiều nhưng các tin đồn cho thấy phần cụm camera có thể sẽ dày hơn để chứa hệ thống camera mới.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, iPhone Ultra lại có thiết kế nhỏ gọn khi gập lại, giúp người dùng dễ dàng bỏ máy vào túi quần hơn nhiều.

Ngoài ra, thiết kế tinh tế lấy cảm hứng từ dòng iPhone Air của iPhone Ultra hứa hẹn mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với các mẫu iPhone Pro cồng kềnh của Apple.

#3: Tính năng đa nhiệm độc quyền trên iOS 27

Mặc dù iPhone Ultra có thể thua kém iPhone 18 Pro về một số khía cạnh phần cứng nhưng chính trải nghiệm phần mềm mới là yếu tố giúp siêu phẩm này xứng đáng với tên gọi "Ultra".

Tính năng chạy song song hai ứng dụng được đồn đoán sẽ là đặc quyền đa nhiệm dành riêng cho iPhone Ultra. Khi mở máy ra, chủ sở hữu có thể duy trì hoạt động của hai ứng dụng cùng lúc trên màn hình. Thậm chí, máy còn hỗ trợ thao tác kéo và thả dữ liệu giữa các ứng dụng.

Ảnh minh họa.

iOS 27 cũng lần đầu tiên mang đến khả năng hỗ trợ chế độ ngang cho nhiều ứng dụng hệ thống; tính năng này chắc chắn được thiết kế dành cho iPhone Ultra. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm ứng dụng tương tự như trên iPad cho màn hình lớn 7,8 inch của iPhone Ultra.