Các vụ tấn công mạng qua Wi-Fi sân bay tăng mạnh

Hàng không đang trở thành mục tiêu quan trọng của tội phạm mạng, không chỉ thông qua các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống sân bay và hãng bay mà còn trực tiếp nhắm tới hành khách.

Tháng 9/2025, hàng trăm nghìn hành khách tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới bị chậm chuyến hoặc mắc kẹt sau khi tin tặc tấn công hệ thống tại các sân bay London Heathrow, Dublin, Brussels, Berlin và một số địa điểm khác. Nhóm tấn công yêu cầu tiền chuộc và vô hiệu hóa hệ thống làm thủ tục của các hãng hàng không trong nhiều ngày.

Tuy nhiên, hành khách cá nhân cũng đang trở thành mục tiêu nhằm đánh cắp thông tin hoặc tìm cách xâm nhập thiết bị.

Các chuyên gia cảnh báo hành khách cẩn trọng khi sử dụng Wi-Fi miễn phí ở sân bay. Ảnh: Fox News

Manchester Airports Group (MAG), đơn vị vận hành các sân bay Manchester, London Stansted và East Midlands, cho biết dữ liệu cá nhân của khoảng 8,7 triệu hành khách đã bị tin tặc đánh cắp trong một vụ tấn công nhằm đòi tiền chuộc.

Nhiều người trong số này chỉ đơn giản đăng nhập Wi-Fi miễn phí tại các sân bay thuộc MAG.

Theo thông báo của MAG, dữ liệu bị truy cập trái phép gồm địa chỉ email, số điện thoại, biển số xe và mã bưu chính liên quan đến dịch vụ đỗ xe, phòng chờ, ưu tiên kiểm tra an ninh và đăng ký Wi-Fi. Hệ thống không lưu thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán của khách hàng.

Dù vậy, dữ liệu trên vẫn có thể được sử dụng để thực hiện các vụ lừa đảo.

Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) cảnh báo, kẻ gian có thể dùng thông tin bị đánh cắp để tạo email hoặc tin nhắn giả mạo có vẻ đáng tin cậy và nhắm trực tiếp vào từng nạn nhân.

Chẳng hạn, người từng gửi xe tại sân bay Manchester có thể nhận tin nhắn đề cập chính xác biển số ôtô của mình, thông báo về một khoản phạt giả và yêu cầu truy cập đường link để thanh toán. Một cú nhấp chuột có thể mở đầu cho chuỗi hành vi dẫn đến thiệt hại tài chính.

Kẻ gian cũng có thể giả danh chính tổ chức vừa bị tấn công. Ví dụ, người từng sử dụng Wi-Fi tại sân bay Stansted có thể nhận email giả mạo sân bay, yêu cầu nhấp vào đường link để "tăng cường bảo mật".

Ax Sharma, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Manifold Security, khuyến cáo hành khách thận trọng khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Theo ông, việc sử dụng dữ liệu di động thường an toàn hơn nếu điều kiện cho phép.

Một nguy cơ khác là Wi-Fi giả. Kẻ gian có thể sử dụng laptop hoặc thiết bị khác để tạo mạng không dây có tên gần giống mạng chính thức của sân bay. Người dùng vẫn truy cập được Internet nhưng đồng thời vô tình để lộ dữ liệu.

Hành khách cũng nên cảnh giác với hiện tượng "juice jacking", xảy ra khi các cổng USB công cộng bị can thiệp để vừa sạc điện thoại vừa đánh cắp dữ liệu.

Các chuyên gia khuyến nghị sạc đầy thiết bị trước khi ra sân bay, ưu tiên dùng ổ điện với bộ sạc riêng hoặc pin dự phòng. Một lựa chọn khác là thiết bị chặn truyền dữ liệu qua USB, thường được gọi là "USB condom", chỉ cho phép điện đi qua.

Lloyd Figgins, Giám đốc điều hành Travel Risk & Incident Prevention Group, cho rằng tình hình có xu hướng xấu đi khi các sân bay ngày càng trở thành mục tiêu hấp dẫn do sở hữu lượng dữ liệu lớn nhưng vẫn phụ thuộc vào nhiều hệ thống công nghệ cũ.

Ax Sharma cũng cảnh báo việc ứng dụng AI vào hoạt động tấn công mạng có thể khiến các cuộc tấn công trở nên nhanh và dễ triển khai hơn khi công nghệ tiếp tục phát triển.