iPhone 18 Pro chuẩn bị có “quái vật” A20 Pro mạnh chưa từng thấy

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Apple sẽ chính thức ra mắt ba mẫu điện thoại mới: iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Ultra. Cả ba sản phẩm này dự kiến sẽ đi kèm chip A20 Pro, vốn hứa hẹn đi kèm nhiều nâng cấp đáng kể để cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Dòng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ ra mắt vào tuần tới cùng iPhone Ultra.

Đáng chú ý nhất trong số các nâng cấp là việc A20 Pro sẽ có GPU cải tiến đáng kể. Cụ thể, chip mới này sẽ có cấu hình CPU 2+4 lõi và GPU 7 lõi, với bộ nhớ đệm L2 lớn hơn cho các lõi tiết kiệm năng lượng, tăng từ 6 MB trên A19 Pro lên 8 MB. Các lõi hiệu năng vẫn sẽ sử dụng bộ nhớ đệm L2 16 MB, tuy nhiên thông tin về bộ nhớ đệm dùng chung cấp hệ thống vẫn chưa được công bố.

Một trong những điểm nổi bật của A20 Pro là giao diện bộ nhớ 96 bit cho RAM LPDDR5x, vốn nâng cấp từ giao diện 64 bit giúp tăng băng thông bộ nhớ. Điều này có thể cải thiện hiệu suất đồ họa - một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm người dùng.

Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như năm ngoái, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sử dụng chip A20 Pro, trong khi iPhone Ultra màn hình gập nhiều khả năng cũng được trang bị chip này. Các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy A20 Pro có thể nhanh hơn 18% so với A19 Pro và tiết kiệm năng lượng hơn 30% nhờ quy trình sản xuất N2 hoặc 2nm của TSMC.

Một số điểm nhấn sẽ đến với A20 Pro.

Chip A20 Pro cũng sẽ áp dụng công nghệ đóng gói mô-đun đa chip cấp wafer (Wafer-Level Multi-Chip Module), giúp cải thiện tốc độ truy cập bộ nhớ và quản lý nhiệt - yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Apple có thể không giữ vị trí dẫn đầu lâu. Vào cuối tháng 9 này, Qualcomm dự kiến sẽ ra mắt chip Snapdragon 8 Elite thế hệ mới, trong đó có phiên bản Pro có khả năng được trang bị trên Galaxy S27 Ultra và nhanh hơn 35%. Samsung cũng có thể sử dụng chip Exynos 2700 cho mẫu flagship cao cấp nhất, được cho là vượt trội hơn cả chip của Qualcomm.

Dẫu vậy, với những nâng cấp mang lại trên A20 Pro, người dùng iPhone 18 Pro có thể kỳ vọng vào một thiết bị mạnh mẽ, giúp họ sử dụng lâu dài hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá loạt iPhone mới sẽ tăng. Sức mạnh này có thể mang lại giá trị thực sự cho người tiêu dùng, hơn là chỉ đơn thuần là điểm số trong các bài kiểm tra hiệu năng.