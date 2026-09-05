Những “quái vật” Pro Max sẵn sàng xuất trận ngay trong tháng 9

Người tiêu dùng đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của iPhone Ultra màn hình gập từ Apple, cùng với những chip xử lý cao cấp mới từ Qualcomm và MediaTek cho thế hệ flagship tiếp theo. Trong bối cảnh các dòng điện thoại Ultra của thế giới Android gần như đã biến mất, các thương hiệu Android dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu flagship “Pro Max” của riêng mình để cạnh tranh với iPhone 18 Pro Max, trong đó một số sản phẩm sẽ được phát hành toàn cầu.

iPhone 18 Pro Max không phải là thành viên Pro Max duy nhất ra mắt trong tháng này.

Theo thông tin từ trang rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, nhiều thương hiệu lớn như Apple, Xiaomi, HUAWEI, vivo, OPPO và HONOR đã xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm trong tháng 9. Mặc dù chi tiết về các sản phẩm cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng dưới đây là những mẫu điện thoại Pro Max dự kiến sẽ ra mắt cùng với những tính năng nổi bật riêng.

- iPhone 18 Pro Max: Dự kiến trang bị chip Apple A20 Pro, camera chính với khẩu độ thay đổi và cảm biến Face ID nhỏ gọn hơn.

- Xiaomi 18 Pro Max: Có khả năng sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, camera mang thương hiệu Leica và màn hình phía sau tương tự phiên bản trước.

- HUAWEI Mate 90 Pro Max: Dự kiến trang bị SoC Kirin 9050 Pro cùng hệ thống chụp ảnh HDR.

Các thương hiệu Android cũng đã sẵn sàng cho làn sóng sản phẩm Pro Max của riêng mình.

- vivo X500 Pro Max: Có thể sử dụng chip Dimensity 9600 Pro và hệ thống chụp ảnh HDR.

- OPPO Find X10 Pro Max: Dự kiến trang bị chip Dimensity 9600 Pro và hệ thống ba camera sau 200 MP.

- HONOR Magic 9 Pro Max: Có khả năng sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và hệ thống camera kép 200 MP mang thương hiệu Arrix.

Rõ ràng, dòng điện thoại Pro Max của thế giới Android đang hướng đến việc tiếp tục cuộc chiến về camera từ các mẫu Ultra trước đó. Tuy nhiên, việc đổi tên từ Ultra sang Pro Max không chỉ đơn thuần là một chiến lược tiếp thị. Điều này cho phép các thương hiệu Android đang điều chỉnh thông số kỹ thuật và giá cả để cạnh tranh hiệu quả hơn với iPhone 18 Pro Max, khi mà các flagship Ultra đã trở nên quá đắt đỏ và khó tiếp cận với người dùng.