Vì sao nên rút sạc điện thoại khỏi ổ điện sau khi sử dụng?

Việc cắm sạc liên tục dù không kết nối với điện thoại tưởng như vô hại, song các chuyên gia điện cảnh báo thói quen này tiềm ẩn một số rủi ro.

Nguy cơ cháy nổ

Đây là lý do đáng lưu ý nhất. Theo Evan Jones, đại diện Electrical Safety Foundation International (ESFI), các thiết bị điện thoại hiện đại thường được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ khi sạc. Tuy nhiên, thiết bị cũ, kém chất lượng hoặc bị hỏng vẫn có thể gây cháy.

Không chỉ củ sạc, dây cáp, dây nối dài và ổ cắm điện cũng có thể hỏng, chập hoặc phát nhiệt, dẫn đến hỏa hoạn.

Sergey Nikoli, thợ điện kiêm chủ tịch Product Air Heating & Cooling, cho biết những bộ sạc giá rẻ thường sử dụng dây dẫn mỏng, vật liệu cách điện và nhựa chất lượng thấp, đồng thời có thể thiếu cơ chế ngắt nhiệt.

Các bộ sạc bị hư hỏng đặc biệt nguy hiểm. Vỏ nứt, dây sờn hoặc phích cắm lỏng có thể gây tia lửa điện hoặc đoản mạch.

Các chuyên gia điện khuyên người dùng rút sạc khi không sử dụng. Ảnh: Reddit

Tiêu thụ điện dù không sạc

Bộ sạc điện thoại là một trong những thiết bị có thể tạo ra hiện tượng "điện ma" (vampire energy). Daniel Mock, Phó chủ tịch vận hành tại Mister Sparky, giải thích rằng đây là tình trạng thiết bị vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ khi cắm vào nguồn, dù đang tắt hoặc ở chế độ chờ.

Bidisha Nagaraj, đại diện thương hiệu của Schneider Electric, dẫn số liệu từ Văn phòng Bảo vệ người tiêu dùng Ohio (Mỹ) cho biết các thiết bị tiêu thụ điện ở chế độ chờ có thể khiến hóa đơn điện hàng tháng tăng tới 20%.

Một bộ sạc 5 W chỉ tiêu tốn trung bình khoảng 26 cent (gần 7.000 đồng) mỗi năm nếu cắm liên tục. Tuy nhiên, nhiều gia đình sử dụng cùng lúc nhiều bộ sạc, trong khi các bộ sạc nhanh có thể tiêu thụ nhiều điện hơn.

Tăng nguy cơ điện giật

Bộ sạc giá rẻ hoặc bị hỏng có thể làm tăng nguy cơ điện giật. Lớp vỏ nứt, dây điện bị bong tróc hay phích cắm lỏng đều có thể khiến người dùng tiếp xúc với dòng điện hoặc gây đoản mạch.

Vì vậy, người dùng nên thay dây cáp hoặc củ sạc ngay khi phát hiện dấu hiệu hư hỏng.

Có thể làm giảm tuổi thọ bộ sạc

Rút sạc sau khi sử dụng cũng giúp thiết bị ít chịu tác động từ các đợt tăng điện áp bất thường của lưới điện.

Theo Sergey Nikoli, phần lớn bộ sạc không tích hợp thiết bị chống sốc điện. Mạch bên trong chủ yếu có nhiệm vụ điều chỉnh điện áp đầu vào để cung cấp nguồn ổn định cho điện thoại, nhưng không đủ khả năng bảo vệ trước sét đánh hoặc những đợt tăng điện áp lớn.

Donovan Wallace, Phó chủ tịch thiết kế điện tử tại Design 1st, cho rằng tuổi thọ bộ sạc phụ thuộc nhiều vào chất lượng thiết kế và linh kiện. Việc cắm liên tục có thể khiến một số linh kiện như tụ điện nhanh vượt quá tuổi thọ vận hành thiết kế.

Hình thành thói quen an toàn

Các chuyên gia cho rằng việc rút sạc sau khi sử dụng còn giúp hình thành thói quen kiểm tra và ngắt những thiết bị điện khác. Nếu thường xuyên để sạc cắm trong ổ điện, người dùng có thể dễ quên rút các thiết bị nguy hiểm hơn như máy sưởi, bàn là hoặc dụng cụ làm tóc.

Để sạc điện thoại an toàn, chuyên gia khuyến cáo không đặt điện thoại đang sạc dưới gối hoặc không gian bí, khó thoát nhiệt; sử dụng bộ sạc và củ sạc được nhà sản xuất phê duyệt; không để điện thoại sạc mà không có người trông coi và không sạc qua đêm.

Người dùng cũng nên thay ngay dây hoặc củ sạc khi phát hiện hư hỏng, kiểm tra các dấu hiệu bất thường như vỏ nứt, phồng và chỉ sử dụng sạc dự phòng được các phòng thử nghiệm uy tín kiểm định.