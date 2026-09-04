Mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone Ultra bị lộ trước giờ G

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Apple sẽ chính thức trình làng dòng iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập nhưng giá bán của chúng vẫn là một trong những điều ít được biết đến nhất. Sau hàng loạt ước tính, dự báo và những đồn đoán khác nhau, chúng ta đã có được những thông tin rò rỉ đầu tiên về giá bán của chúng.

Thông tin rò rỉ về giá iPhone Ultra từ nhiều nguồn

Các tin đồn về iPhone Ultra cho thấy mức giá tại Mỹ dao động trong khoảng từ 2.000 đến 2.500 USD (từ 52 - 65,2 triệu đồng). Một vài thông tin rò rỉ gần đây từ khắp nơi trên thế giới có thể đã hé lộ giá bán tại các thị trường khác.

Ảnh concept iPhone Ultra và iPhone 18 Pro.

Thông tin rò rỉ đầu tiên đến từ Vodafone Ai Cập; nhà mạng này đã có lúc niêm yết iPhone Ultra với giá khởi điểm là 155.750 bảng Ai Cập - tương đương hơn 3.000 USD (khoảng 78,2 triệu đồng). Điều này đồng nghĩa với việc mẫu điện thoại gập có thể đắt hơn khoảng 75% so với iPhone 17 Pro.

Một thông tin rò rỉ khác – cũng từ Vodafone nhưng là chi nhánh tại Úc và được chia sẻ bởi tài khoản @ev_downunder trên X. Nguồn tin này cho biết iPhone Ultra sẽ có giá khởi điểm là 3.699 đô la Úc (khoảng 2.666 USD - 69,5 triệu đồng). Một lần nữa, việc quy đổi trực tiếp không quan trọng bằng việc so sánh với iPhone 17 Pro (có giá khởi điểm 1.999 đô la Úc). Trong trường hợp này, iPhone Ultra có giá cao hơn 85% so với mẫu iPhone 17 Pro của năm ngoái.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Nếu iPhone Ultra đắt hơn khoảng 80% so với iPhone 17 Pro, giá bán tại Mỹ có thể là 1.999 USD. Tuy nhiên, công ty nghiên cứu TrendForce của Đài Loan hôm nay đã đưa ra một ước tính cho rằng giá tối thiểu của mẫu điện thoại gập này là 2.099 USD (khoảng 54,7 triệu đồng) – cao hơn 91% so với mẫu flagship của năm ngoái.

Giá iPhone 18 Pro sẽ tăng nhưng không nhiều

Theo một nguồn tin từ Ai Cập, giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ khởi điểm ở mức lần lượt là 98.000 bảng Ai Cập (khoảng 50,1 triệu đồng) và 105.000 bảng Ai Cập (khoảng 53,7 triệu đồng).

So với năm ngoái, giá iPhone 18 Pro có thể tăng khoảng 10% và iPhone 18 Pro Max có thể tăng 11% tại thị trường Ai Cập. Nếu Apple áp dụng mức tăng tương tự cho thị trường Mỹ, giá bán có thể sẽ tăng thêm một khoản khá khiêm tốn là 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng).

Dự báo của TrendForce lại có phần bi quan hơn, ước tính mức tăng từ 149 - 200 USD (từ 3,9 - 5,2 triệu đồng) cho cả hai mẫu iPhone 18 Pro. Dù vậy, tất cả các mức giá này đều thấp hơn nhiều so với những dự đoán trước đó cho rằng giá sẽ tăng tới 300 USD (khoảng 3,8 triệu đồng).

Các màu dự kiến của iPhone 18 Pro.

Một điều có lẽ đáng chú ý hơn đối với Apple là khả năng iPhone 18 Pro Max sẽ có mức giá khởi điểm ngang bằng với Galaxy S26 Ultra. Nếu mức tăng chỉ là 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng), mẫu iPhone cao cấp nhất (dạng thanh truyền thống) sẽ có giá khởi điểm 1.299 USD (khoảng 33,8 triệu đồng), tương đương với mức giá của Samsung trước khi hãng này dự kiến ​​tăng giá cho dòng Galaxy S27 Ultra.

iPhone Ultra có thể sẽ gặp nhiều thách thức

Tình hình có thể sẽ khác biệt đôi chút ở phân khúc điện thoại màn hình gập, nơi Apple vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là từ Galaxy Z Fold8. Samsung đã ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập dạng cuốn sổ (passport-style) đầu tiên của mình vào tháng trước với giá từ 43,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB, và sản phẩm này đang chứng tỏ sự thành công vượt trội.

Ngoài ra còn có các loại điện thoại gập khác, chẳng hạn như Galaxy Z Fold8 Ultra, với giá khởi điểm 49,99 triệu đồng và sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với iPhone Ultra về camera, màn hình và thời lượng pin. Chúng ta cũng có Motorola Razr Fold với mức giá khởi điểm 47,99 triệu đồng và Google Pixel 10 Pro Fold thậm chí còn rẻ hơn ở mức 47,49 triệu đồng.

Tin đồn về giá của iPhone Ultra.

Tuy nhiên, không đối thủ nào trong số này sở hữu sức mạnh thương hiệu lớn như Apple. Ngay cả khi có mức giá cao hơn, iPhone Ultra vẫn sẽ là chiếc điện thoại màn hình gập duy nhất chạy hệ điều hành iOS; yếu tố này sẽ giúp máy đạt doanh số tốt, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

iPhone 18 Pro có thể là một lựa chọn rất đáng giá

Rõ ràng, mức giá 1.200 USD (khoảng 31,3 triệu đồng) là một khoản tiền lớn nhưng nếu đây thực sự là mức giá khởi điểm của iPhone 18 Pro, Apple sẽ đạt doanh số còn ấn tượng hơn cả iPhone 17 Pro. Cùng chờ xem "Nhà Táo" sẽ công bố mức giá nào cho cặp iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.