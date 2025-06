Điện thoại Galaxy có pin bền hơn nhờ One UI 8

Được tích hợp lần đầu tiên trong phiên bản One UI 7, hệ thống này được thiết kế cho mục tiêu ngăn ngừa hư hỏng pin lâu dài do việc sạc đầy trong thời gian dài. Samsung cảnh báo rằng việc duy trì pin ở mức 100% trong thời gian dài có thể làm giảm tuổi thọ của pin của thiết bị.

Người dùng One UI 8 sẽ được nâng tầm khả năng bảo vệ pin.

Trong One UI 7, người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ bảo vệ pin: Basic, Adaptive và Maximum. Chế độ Basic sẽ ngừng sạc khi pin đạt 100% và tiếp tục khi pin giảm xuống 95%. Chế độ Adaptive tự động trở về chế độ Basic trước thời gian thức dậy của người dùng, đồng thời dừng sạc ở mức 80% vào ban đêm dựa trên thói quen sử dụng. Chế độ Maximum cho phép người dùng tự chọn giới hạn sạc từ 80% đến 95% thông qua một thanh trượt.

Với sự ra mắt của One UI 8, Samsung đã loại bỏ chế độ Adaptive riêng biệt, chỉ giữ lại các tùy chọn Basic và Maximum. Tuy nhiên, chức năng Adaptive vẫn được tích hợp vào chế độ Basic, cho phép hệ thống tự động điều chỉnh sạc vào ban đêm và chuyển chế độ vào buổi sáng, mặc định là chế độ bảo vệ Basic nếu không xác định được thời gian thức dậy của người dùng.

Sự khác biệt trong giao diện bảo vệ pin của One UI 7 và One UI 8.

Đối với người dùng One UI 7, cả ba chế độ vẫn có sẵn nhưng không đảm bảo chế độ Adaptive hoạt động ổn định. Trong khi đó, người dùng One UI 8 sẽ trải nghiệm một cấu trúc đơn giản hơn. Nếu muốn kiểm soát nhiều hơn, chế độ Maxium vẫn có sẵn. Ngược lại, nếu muốn điện thoại tự động quản lý việc sạc một cách thông minh và an toàn, chế độ Basic (đã tích hợp hành vi Adaptive) sẽ là lựa chọn phù hợp.

Sự thay đổi này có thể được xem là một bước tiến hay không, tùy thuộc vào sở thích của người dùng về mức độ kiểm soát hoặc tự động hóa. Dù sao, Samsung dường như đang hướng đến sự ổn định hơn là tính linh hoạt trong các cải tiến này.