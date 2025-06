Samsung sắp mang One UI 8 đến một điện thoại Galaxy mới

Trong vài tháng qua, người dùng các mẫu smartphone Galaxy S25, Z Fold 6 và Z Flip 6 đã có cơ hội tiếp cận phiên bản beta của One UI 8 dựa trên Android 16. Trong khi đó, người dùng các mẫu Galaxy S của năm 2024 vẫn chưa tiếp nhận được One UI 8 beta, có vẻ bắt nguồn từ một số sự cố.

Galaxy S24 Ultra sẽ là mẫu đầu tiên nhận One UI 8 beta.

Giờ đây, phiên bản thử nghiệm của One UI 8 dành cho phiên bản quốc tế của Galaxy S24 Ultra đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung. Điều này cho thấy bản cập nhật này gần như đã sẵn sàng tiếp cận với các mẫu Galaxy S24 thông qua chương trình beta của Samsung.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố kế hoạch mở rộng chương trình One UI 8 beta cho các thiết bị ngoài Galaxy S25, S25+ và S25 Ultra. Ngay cả khi bản cập nhật này được triển khai, người dùng cũng được khuyến cáo chưa nên cài đặt One UI 8 beta, đặc biệt nếu điện thoại của mình là thiết bị chính. Điều này là vì phiên bản beta thường có nhiều lỗi, có thể dẫn đến các sự cố không mong muốn như pin nhanh hết, khả năng tương thích phần mềm kém,…

Bên cạnh đó, nếu đang sở hữu các thiết bị như Galaxy S24 FE, người dùng dường như sẽ chưa thể cài đặt One UI 8 beta khi phiên bản này đến các thành viên khác của dòng Galaxy S24.

One UI 8 mang đến một số cải tiến nhỏ so với One UI 7.

Được biết, One UI 8 sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn thứ hai cho dòng Galaxy S24, như là một phần trong số 7 bản cập nhật lớn mà Samsung đã cam kết. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng One UI 8 không mang lại nhiều tính năng mới đáng chú ý, vì vậy người dùng có thể không bỏ lỡ quá nhiều điều.