Đến lượt người dùng Galaxy A55 5G đón tin vui về One UI 8

Báo cáo mới nhất cho thấy Samsung đang tối ưu hóa hệ điều hành Android 16 (nền tảng của One UI 8) cho các thiết bị Galaxy, trong đó có các mẫu máy tầm trung đang được đưa vào giai đoạn thử nghiệm. Trong số này, Galaxy A55 5G là mẫu mới nhất vừa đưa vào danh sách.

Galaxy A55 5G có thể là mẫu cuối cùng nhận được One UI 8 beta trước khi bản cập nhật chính thức được phát hành.

Theo thông tin từ Alfaturk trên X, một thiết bị có số model SM-A556E (được xác định là Galaxy A55 5G) đã xuất hiện trên Geekbench với điểm hiệu suất CPU ấn tượng. Cụ thể, thiết bị này đạt 1150 điểm trong bài kiểm tra lõi đơn và 3417 điểm trong bài kiểm tra đa lõi khi chạy trên bản dựng nội bộ của One UI 8. Mặc dù đây chưa phải là phiên bản cuối cùng, nhưng vì hiệu suất trong tương lai có thể được cải thiện nên điều này hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Trước đó, Galaxy A55 5G đã được cập nhật lên One UI 7 dựa trên Android 15. Quá trình phát triển và triển khai bản cập nhật này mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, Samsung đang đẩy nhanh tiến độ triển khai One UI 8 cho tất cả các mẫu Galaxy nên nỗi thất vọng sẽ không còn xảy ra.

Thông tin điểm Geekbench được cho là của Galaxy A55 5G với One UI 8 beta.

Được biết, các mẫu smartphone đầu tiên cài đặt One UI 8 chính thức chính là loạt Galaxy Z7 series mà công ty Hàn Quốc sẽ ra mắt vào ngày 9/7 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Công ty hiện mới chỉ triển khai One UI 8 Beta cho dòng Galaxy S25, trong khi nhiều mẫu cao cấp cũ hơn cũng đang thử nghiệm phần mềm Android 16.

Tuy nhiên, có khả năng Samsung sẽ không mở rộng chương trình Beta của One UI 8 cho người dùng các mẫu Galaxy cũ. Điều này có thể bắt nguồn từ việc người dùng các thiết bị này hiện đang bận rộn khám phá bản cập nhật One UI 7 và có thể không mong muốn một bản nâng cấp hệ điều hành lớn trong thời gian ngắn, thay vì khoảng cách thông thường là 1 năm.

Hiệu năng Galaxy A55 5G sẽ cải thiện hơn nữa khi chạy One UI 8 chính thức.

Samsung đang nỗ lực biến One UI 8 thành một bản nâng cấp xứng đáng với nhiều cải tiến về giao diện và trải nghiệm người dùng, bên cạnh việc bổ sung các tính năng mới. Dù vậy, sự quan tâm đối với One UI 8 Beta không sôi nổi như với One UI 7.

Được biết, Galaxy A55 5G là mẫu smartphone ra mắt vào tháng 3/2024 với hệ điều hành Android 14. Sau khi triển khai Android 15, Android 16 sẽ đánh dấu bản nâng cấp lớn thứ hai cho thiết bị này. Samsung đã cam kết cung cấp thêm 2 bản cập nhật hệ điều hành lớn cho mẫu smartphone này trong những năm tới.