One UI 8 sẽ là dấu chấm hết cho những mẫu Galaxy A này

Cụ thể, các mẫu Galaxy A33, A53 và A73 sẽ chỉ nhận được Android 16, phiên bản hệ điều hành cuối cùng trong suốt quãng đời sử dụng của chúng, vốn là nền tảng của One UI 8. Những mẫu smartphone này được phát hành cùng với Android 12 cùng hứa hẹn 4 bản cập nhật lớn.

Ba mẫu Galaxy A sẽ không còn nhận được bản cập nhật sau One UI 8.

Điều này có nghĩa Android 16 là bản cập nhật hệ điều hành cuối cùng cho chúng. Tuy nhiên, các thiết bị này vẫn có thể nhận được các bản cập nhật bảo mật cải tiến, như One UI 8.1, cũng như các bản cập nhật bảo mật trong một thời gian dài.

Nếu đang sở hữu một trong ba mẫu Galaxy A trên, người dùng có thể sẽ cần nâng cấp sản phẩm vào năm sau để tiếp tục nhận được các tính năng và cải tiến mới nhất. Samsung đã hứa hẹn sẽ cung cấp tới 6 bản cập nhật hệ điều hành cho các mẫu điện thoại Galaxy A mới hơn.

Về thời gian phát hành One UI 8, Samsung vẫn chưa công bố ngày cụ thể. Tuy nhiên, hãng đã xác nhận rằng phiên bản mới sẽ bắt đầu được triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện “vào mùa hè này”, tức từ tháng 6 đến tháng 9. Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 sẽ là những thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật này khi ra mắt vào tháng tới.

Galaxy Z Fold 7 và Galaxy Z Flip 7 sẽ cài sẵn One UI 8 khi xuất xưởng.

Samsung thường ưu tiên các mẫu điện thoại cao cấp khi phát hành các bản cập nhật lớn. Do đó, One UI 8 sẽ được triển khai trước cho các dòng Galaxy S25, S24, Z Fold 6 và Z Flip 6, sau đó mới đến các mẫu cao cấp khác và dòng Galaxy A tầm trung. Nếu sở hữu một chiếc Galaxy A cũ hơn, thời gian chờ có thể sẽ lâu hơn.

Bản phát hành ổn định của One UI 8 dự kiến sẽ ra mắt ít nhất một tháng nữa. Tuy nhiên, nếu sở hữu mẫu Galaxy S25, người dùng có thể cài đặt phiên bản beta của One UI 8 ngay từ bây giờ để trải nghiệm trước khi nó được phát hành chính thức. Thông tin chi tiết về chương trình One UI 8 beta có thể được tìm thấy trên trang web của Samsung.