Trải nghiệm One UI "mất điểm" trầm trọng vì 3 vấn đề tồn tại dai dẳng

Dù One UI của Samsung mang đến khả năng tùy chỉnh sâu và giao diện đặc trưng, nhưng nó vẫn tồn tại những "hạt sạn" nhỏ. Đối với những người dùng Galaxy lâu năm, ba vấn đề dưới đây, dù có vẻ nhỏ nhặt, lại là những phiền toái hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng "hoàn thiện" của giao diện hệ điều hành này.

Ảnh minh họa.

1. Nỗi ám ảnh 5% pin: Giật lag và sập nguồn bất ngờ

Một trong những trải nghiệm khó chịu nhất trên điện thoại Galaxy là khi mức pin giảm xuống dưới 5%. Người dùng báo cáo rằng việc ước tính pin trở nên cực kỳ không đáng tin cậy. Điện thoại có thể tụt thẳng từ 5% xuống 1% hoặc thậm chí tắt nguồn đột ngột mà không báo trước.

Điều tồi tệ hơn là sự sụt giảm hiệu năng nghiêm trọng. Toàn bộ giao diện người dùng (UI) trở nên giật lag rõ rệt khi các hiệu ứng chuyển động bị khựng, cuộn trang đứt quãng và ngay cả các thao tác điều hướng cơ bản cũng chậm chạp. Mặc dù việc tiết kiệm pin khi pin yếu là cần thiết, nhưng cách triển khai "mạnh tay" của Samsung đang để lại trải nghiệm không mấy dễ chịu cho người dùng vào những giây phút quan trọng nhất.

2. Mãi không có khả năng khóa ứng dụng

Trong nhiều năm, người dùng đã liên tục yêu cầu một tính năng khóa ứng dụng đơn giản, nhưng Samsung vẫn tỏ ra khá "ngoan cố". Trong khi các đối thủ như Realme hay Xiaomi từ lâu đã cung cấp tùy chọn này trên cả các dòng máy giá rẻ, Samsung lại bắt người dùng phải sử dụng một giải pháp "quá mức cần thiết".

Giải pháp của Samsung là Secure Folder. Đây là một tính năng mạnh mẽ, được bảo vệ bởi Knox, có thể mã hóa và tạo ra một hồ sơ riêng biệt. Tuy nhiên, nếu người dùng chỉ muốn thêm một khóa PIN nhanh hoặc sinh trắc học cho một ứng dụng (như tin nhắn, thư viện), việc thiết lập cả một thư mục riêng biệt và cài đặt lại ứng dụng là quá tốn thời gian và công sức. Một nút "Lock" đơn giản trong menu phím tắt ứng dụng sẽ là giải pháp hợp lý hơn nhiều.

3. Bàn phím "chặn đứng" cử chỉ điều hướng

Vấn đề cuối cùng nằm ở sự tương tác giữa bàn phím Samsung (Samsung Keyboard) và cử chỉ điều hướng. Khi bàn phím đang hoạt động, cử chỉ vuốt từ cạnh để quay lại bỗng nhiên bị vô hiệu hóa.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không thể nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng bằng một cú vuốt. Thay vào đó, họ buộc phải thu nhỏ bàn phím trước, hoặc phải vuốt ở khu vực nhỏ bé phía trên bàn phím. Dù nhỏ, sự gián đoạn này đã phá vỡ cảm giác liền mạch vốn có.

Bàn phím trên One UI.

Khi Samsung tiếp tục định vị One UI là lợi thế cạnh tranh chính của mình, việc giải quyết triệt để những phiền toái nhỏ nhưng dai dẳng này là điều cần thiết để duy trì danh tiếng về một trải nghiệm Android bóng bẩy và hoàn hảo.