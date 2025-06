Người dùng smartphone Samsung sẽ “sướng rân” vì One UI 8

Vấn đề thời lượng pin luôn là mối quan tâm lớn đối với người dùng smartphone, và giải pháp AI mà Samsung đưa ra được xem là một bước tiến thông minh. AI Agentic là tính năng có khả năng kéo dài thời gian sử dụng pin lên đến 10% mà không làm giảm hiệu suất hoạt động.

One UI 8 giúp thời lượng pin điện thoại Samsung cải thiện rất nhiều.

Nếu One UI 8 được áp dụng cho toàn bộ dòng Galaxy S25, điều này sẽ làm tăng sức hấp dẫn của các thiết bị này, kết hợp giữa hiệu suất mạnh mẽ và thời gian sử dụng pin lâu dài. Tính năng này sẽ giúp điện thoại Galaxy S25 hoặc S24 học hỏi từ thói quen sử dụng của người dùng để tối ưu hóa thời gian sử dụng pin.

Theo Blake Gaiser, giám đốc điều hành bộ phận smartphone của Samsung, công nghệ AI này cho phép điện thoại hoạt động hiệu quả mà không cần phải chuyển sang công nghệ pin mới như pin silicon-carbon. Ông cho biết: “Samsung luôn theo dõi các công nghệ mới nổi. Tuy nhiên, với chip mới và AI Agentic hỗ trợ hiệu suất, chúng tôi tin rằng việc sử dụng pin lithium-ion truyền thống vẫn là lựa chọn hợp lý cho các thiết bị này”.

Agentic AI là tính năng đã được áp dụng trước đó trên Galaxy S25 Edge, mẫu smartphone có pin 3.900 mAh nhỏ hơn so với Galaxy S25 (4.000 mAh) và Galaxy S25 Plus (4.900 mAh) và S25 Ultra (5.000 mAh). Dù vậy, các bài đánh giá cho thấy Galaxy S25 Edge có thể hoạt động gần 1 ngày. Công nghệ AI này sẽ kết hợp với Bộ xử lý thần kinh (NPU) của chip Snapdragon 8 Elite để phân tích cách người dùng tương tác với điện thoại, từ đó tự động tắt các ứng dụng chạy ngầm hoặc điều chỉnh hiệu suất bộ xử lý nhằm tiết kiệm pin.

Điều này khiến bản cập nhật sắp tới thật sự rất đáng xem.

Samsung dự kiến sẽ triển khai tính năng Agentic AI cho Galaxy S25 và có thể cả dòng Galaxy S24 với One UI 8. Giao diện dựa trên Android 16 này hiện đang trong giai đoạn Beta từ cuối tháng 5 với hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà hơn, AI mạnh mẽ hơn và bảo mật tốt hơn. Mặc dù công ty chưa chính thức công bố, nhưng động thái này phù hợp với chiến lược mở rộng các tính năng Galaxy AI trên nhiều thiết bị. One UI 8 có thể mang lại sự cải thiện đáng kể cho thời lượng pin của Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra.