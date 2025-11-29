Samsung giải quyết nỗi bực bội của người dùng Galaxy suốt nhiều năm

Theo những thông tin gần đây, One UI 8.5 sẽ giải quyết một trong những vấn đề gây khó chịu nhất cho người dùng: sự không đồng nhất của các biểu tượng ứng dụng trong chế độ tối (Dark Mode).

One UI 8.5 dự kiến được triển khai thử nghiệm vào đầu tháng 12.

One UI hiện tại đã tích hợp chế độ tối, tuy nhiên các biểu tượng ứng dụng hiện tại vẫn thường sáng trên màn hình chính làm mất tính liền mạch. Tuy nhiên, một đoạn video được chia sẻ bởi người dùng X Galaxy Techie cho thấy Samsung đang thử nghiệm các biểu tượng chủ đề tối cho tất cả ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng của bên thứ ba, giúp mang đến một trải nghiệm đồng nhất hơn khi người dùng chuyển sang chế độ tối.

Đặc biệt, Samsung không chỉ đơn thuần thay đổi màu sắc của các biểu tượng. Theo các rò rỉ, phiên bản mới có thể giới thiệu giao diện 3D cho các ứng dụng, với chiều sâu và hiệu ứng đổ bóng tinh tế, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện nay. Được biết, cả Samsung và Apple hiện tại đều hướng đến các yếu tố giao diện người dùng nổi và hiệu ứng chuyển màu tinh tế.

Năm nay, Samsung còn có thêm lợi thế khi Google đã cập nhật chính sách của Play Store, yêu cầu tất cả nhà phát triển phải hỗ trợ các biểu tượng theo chủ đề, cung cấp phiên bản đơn sắc cho Android. One UI 8.5 dường như sẽ tận dụng tối đa tính nhất quán này.

Dark Mode sẽ thực sự thể hiện mình trong One UI 8.5.

Theo thông tin từ nhiều nguồn, chương trình beta cho One UI 8.5 sẽ được khởi động vào ngày 8/12 tại Hàn Quốc, Đức và Anh, với giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng đến Ấn Độ và Ba Lan vào ngày 22/12. Mặc dù đây chưa phải là ngày chính thức, sự đồng nhất giữa các nguồn tin cho thấy Samsung đang tiến hành rất nhanh.

Dự kiến, One UI 8.5 sẽ ra mắt cùng với dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau, mang đến các biểu tượng chế độ tối trên toàn hệ thống, hình ảnh được làm mới và trải nghiệm màn hình chính gắn kết hơn.