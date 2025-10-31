Samsung khiến người dùng Galaxy S25 "lãnh đủ" hậu quả vì S26

Việc Galaxy S26 được cho là bị trì hoãn ngày ra mắt không chỉ là tin xấu cho những ai đang chờ nâng cấp. Trớ trêu thay, chính những người dùng Galaxy S25 hiện tại lại đang là "nạn nhân" trực tiếp, khi bản cập nhật phần mềm lớn tiếp theo của họ cũng bị "đóng băng" theo.

Theo một rò rỉ mới nhất, leaker đáng tin cậy Tarun Vats tuyên bố rằng chương trình One UI 8.5 beta cho dòng Galaxy S25, vốn dự kiến khởi động vào tuần cuối tháng 11, nay đã bị lùi lại.

Bài viết trên X của leaker Tarun Vats nói về sự trì hoãn One UI 8.5 cho dòng S25.

Nguyên nhân của sự xáo trộn này được cho là bắt nguồn từ quyết định đột ngột của Samsung khi giữ lại mẫu Galaxy S26 Plus, khiến toàn bộ dòng sản phẩm bị dời lịch ra mắt sang tận tháng 3 năm sau. Vì One UI 8.5 được lên kế hoạch ra mắt cùng S26, Samsung dường như cũng đã thay đổi toàn bộ kế hoạch triển khai phần mềm của mình để đồng bộ hóa.

Vấn đề không chỉ là người dùng S25 sẽ phải chờ lâu hơn để trải nghiệm các tính năng mới của Android 16, như AI cải tiến, icon 3D hay màn hình cuộc gọi kiểu Google Pixel.

Điều tồi tệ hơn là bản One UI 8.0 hiện tại được báo cáo là đã "làm hỏng rất nhiều thứ". Người dùng đang rất khẩn cấp mong chờ One UI 8.5 như một bản sửa lỗi quan trọng. Giờ đây, với việc bản beta bị trì hoãn, họ có thể sẽ phải "sống chung với lỗi" thêm nhiều tháng nữa.

Samsung vừa mới lấy lại được nhịp độ sau khi One UI 7 bị trì hoãn nghiêm trọng. One UI 8 theo sau khá nhanh, đưa họ trở lại đúng hướng. Nhưng với việc One UI 8.5 bị tạm dừng, người dùng Samsung lại một lần nữa phải chơi trò chơi chờ đợi.

Dòng Galaxy S25 sẽ phải đợi thêm thời gian cho bản One UI 8.5.

Đây là một ví dụ kinh điển về "hiệu ứng xếp tầng" (cascading effect) – chỉ một quyết định thất thường về phần cứng đã khiến người dùng phần mềm hiện tại phải gánh chịu hậu quả.