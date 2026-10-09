Mỏng hơn nhưng pin lớn hơn, iPhone Air 2 có thể khiến người dùng bất ngờ

Theo blogger người Hàn Quốc “yeux1122”, mẫu iPhone kế nhiệm iPhone Air dự kiến ra mắt vào năm 2027 và có thể trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

iPhone Air 2 hứa hẹn sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Cụ thể, iPhone Air 2 được cho là sẽ có độ dày khoảng 5,2 mm, giảm 0,4mm so với phiên bản đầu tiên, và con số này tương đương với iPhone Duo khi mở ra. Mặc dù mức giảm 7% có vẻ không lớn, nhưng sự khác biệt có thể cảm nhận rõ rệt khi cầm trên tay, đặc biệt với một chiếc smartphone được thiết kế với tiêu chí mỏng nhẹ. Để so sánh, iPhone 18 Pro hiện tại có độ dày 8,75 mm.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian để xác nhận thông tin này, bởi iPhone Air 2 dự kiến sẽ chỉ ra mắt vào đầu năm sau, có thể cùng với mẫu iPhone 18 cơ bản và một phiên bản iPhone 18e giá rẻ.

Ở thời điểm hiện tại, mặc dù các thông tin chi tiết về iPhone Air 2 vẫn còn hạn chế, nhưng một số tin đồn đã xuất hiện. Jon Prosser, một người rò rỉ thông tin nổi tiếng, đã công bố video hồi tháng 7 cho biết iPhone Air 2 sẽ được trang bị camera siêu rộng 48 MP và camera thường 48 MP, đánh dấu một bước tiến lớn so với phiên bản đầu tiên chỉ có một camera duy nhất. Ông cũng cho biết Apple sẽ thiết kế lại camera Face ID để tích hợp thêm ống kính này.

Mặc dù mỏng hơn, iPhone Air 2 dự kiến vẫn có pin lớn hơn.

Ngoài ra, thời lượng pin của iPhone Air 2 cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện. John Prosser cho biết mẫu điện thoại này sẽ sử dụng chip A20 Pro giúp nâng cao hiệu suất và thời lượng pin cho thiết bị. Một thông tin rò rỉ khác cho biết iPhone Air 2 sẽ có pin 3.500 mAh, tăng 11% so với pin 3.149 mAh của phiên bản đầu tiên.

Cuối cùng, John Prosser dự đoán iPhone Air 2 sẽ sử dụng khung giữa bằng titan giống như phiên bản gốc, với màu tím oải hương thay thế cho màu xanh da trời hiện tại. Nhưng một câu hỏi vẫn chưa được giải quyết: Liệu iPhone Air 2 có được ra mắt với mức giá tăng thêm 100 USD như nhiều mẫu iPhone khác hiện nay hay không? Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.