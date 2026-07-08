Những hình ảnh rò rỉ đầu tiên về iPhone Air 2

Vào ngày 19/9 năm ngoái, Apple đã ra mắt chiếc iPhone Air mỏng nhẹ. Ngay từ đầu, đã có những lo ngại về viên pin 3.149 mAh và camera sau Fusion đơn 48MP của chiếc iPhone này. Mặc dù iPhone Air chỉ có một ống kính nhưng phần mềm tiên tiến và khả năng cắt ảnh của cảm biến vẫn cho phép camera cung cấp zoom quang học 2x và chế độ chụp chân dung thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, mẫu iPhone siêu mỏng này không có ống kính siêu rộng hoặc tele và không có khả năng quay video không gian hoặc chụp ảnh cận cảnh - macro.

iPhone Air.

Nhiều chủ sở hữu iPhone Air tỏ ra khá chán nản hoặc không thể quen với pin nhỏ hơn và camera hạn chế. Không ít người đã đổi iPhone Air và chi thêm tiền để lấy iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max. Một số báo cáo cho thấy iPhone Air đã mất giá đáng kinh ngạc - 47,7% chỉ sau 10 tuần do nhu cầu của người tiêu dùng yếu hơn và thị trường thứ cấp cho thiết bị này ảm đạm.

Bất chấp tất cả những điều đó, Apple vẫn đang làm việc trên phiên bản kế nhiệm. Mới đây, nguồn tin Jon Prosser đã tung ra một số hình ảnh render của iPhone Air 2. Theo đó, Apple sẽ tích hợp hai ống kính camera 48MP (bao gồm camera chính và camera góc siêu rộng) trên iPhone Air 2.

Ảnh concept iPhone Air 2.

Jon Prosser cho hay, Apple sẽ thiết kế lại Face ID để tạo đủ không gian bên trong cho camera thứ hai. iPhone Air 2 sẽ được tích hợp con chip A20 hoặc A20 Pro 2nm, giúp điện thoại mạnh mẽ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Sản phẩm cũng sẽ giữ nguyên cấu trúc titan từ thế hệ đầu tiên. Cũng theo nguồn tin, Apple sẽ tăng giá iPhone Air 2 thêm 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng).

iPhone Air 2 dự kiến ​​được phát hành vào đầu năm 2027 cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e giá thấp hơn.