Trong thời đại công nghệ hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc tạo ra văn bản và ý tưởng mang tính nhân văn. Các chatbot như ChatGPT, Claude, Google Gemini và Perplexity AI có khả năng viết thơ, tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp.

Những sản phẩm này được phát triển dựa trên cảm hứng từ bộ não con người, thông qua việc xây dựng các mạng lưới thần kinh nhân tạo mô phỏng hoạt động của tế bào thần kinh.

Dù có thể tạo ra kết quả tương tự tư duy con người, AI vẫn vận hành theo cơ chế khác biệt. Một hướng công nghệ mới nổi mang tên “mô hình thế giới” (world models) được kỳ vọng giúp AI nâng cao khả năng dự đoán diễn biến của tình huống và lựa chọn hành động dựa trên những dự đoán đó.

Hãy tưởng tượng bạn đang với tay lấy một chiếc cốc đặt ở mép bàn. Nếu ước lượng sai khoảng cách hoặc cầm không đủ chắc, chiếc cốc có thể rơi vỡ. Với con người, đây là hành động quen thuộc nhưng đòi hỏi khả năng dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo. Bộ não liên tục xử lý thông tin về môi trường, ước lượng kết quả và điều chỉnh hành động để phù hợp với tình huống.

“Mô hình thế giới” (World models) là một công nghệ mới nổi có thể giúp các hệ thống AI tiến gần hơn đến khả năng “tư duy” của con người bằng cách giúp chúng học cách dự đoán những gì có thể xảy ra và sử dụng dự đoán đó để hành động. Trong ứng dụng gia đình, chẳng hạn, robot có thể dự đoán việc cầm một chiếc cốc quá chặt sẽ khiến đồ vật bị vỡ, từ đó điều chỉnh lực tác động.

Tuy nhiên, khả năng dự đoán kết quả không đồng nghĩa với việc AI có thể nhận thức và thấu hiểu thế giới như con người.

Một lý thuyết có ảnh hưởng lớn, gọi là “xử lý dự đoán”, cho rằng quá trình nhận thức của con người diễn ra thông qua việc tạo ra các kỳ vọng, so sánh chúng với thông tin nhận được và điều chỉnh khi có sự không khớp. Ví dụ, nếu nhấc một chiếc cốc rỗng mà bản thân nghĩ là đầy, bạn sẽ nhấc nó lên với lực mạnh hơn mức cần thiết. Khi chiếc cốc nhẹ hơn mong đợi, bạn sẽ điều chỉnh lực nhấc của mình.

Trong khi đó, các chatbot sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn cũng đưa ra dự đoán, nhưng theo cách khác. Chúng học cách dự đoán từ hoặc đoạn văn bản tiếp theo từ một lượng dữ liệu khổng lồ. Mặc dù chúng có thể mô tả các kết quả khả thi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng hiểu lý do tại sao những kết quả đó xảy ra.

Mặc dù AI có thể tiến gần hơn đến việc dự đoán những gì có thể xảy ra, nhưng điều này vẫn chưa đủ để chứng minh rằng AI nhận thức hay hiểu thế giới như con người. Khi AI ngày càng hoàn thiện khả năng mô phỏng kết quả nhận thức của con người, việc phân biệt giữa hiệu suất và quy trình sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.