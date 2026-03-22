Thời điểm phát hành iPhone Air 2 và iPhone Fold được hé lộ

Apple được kỳ vọng sẽ ra mắt chiếc iPhone đầu tiên có màn hình gập trong năm nay. Tuy nhiên, chiếc iPhone Fold có thể được "lên kệ" sau cặp iPhone 18 Pro vài tháng.

iPhone Fold sẽ được công bố vào tháng 12/2026

Theo nhà phân tích Tim Long của Barclays (thông qua MacRumors), ông tin rằng iPhone Fold có thể được bán ra vào tháng 12 năm nay nhưng vẫn được Apple công bố cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9.

Ảnh concept iPhone Fold.

Nói cách khác, Apple sẽ phát hành mẫu iPhone đắt nhất của mình vài tháng sau các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trước đó, "Nhà Táo" cũng từng phát hành các mẫu iPhone mới từ một đến hai tháng sau khi công bố toàn bộ dòng sản phẩm.

Ví dụ, iPhone X năm 2017 được bán ra vào tháng 11. Một năm sau, iPhone XR được "lên kệ" vào tháng 10. iPhone 14 Plus cũng tới tay người dùng vào tháng 10. Trong khi đó, các mẫu iPhone khác đều được phát hành vào tháng 9 như dự kiến.

Tuần trước, thiết kế của iPhone Fold cũng sắp đạt được một cột mốc sản xuất quan trọng. Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy thiết bị vẫn đang được lên kế hoạch ra mắt trong năm nay — ngay cả khi được bán ra chậm hơn vài tháng so với các mẫu flagship tiêu chuẩn.

Thiết kế của "siêu phẩm" này cũng đã được hoàn thiện. Theo các nguồn tin, Apple sẽ hỗ trợ chạy hai ứng dụng iPhone song song trên iPhone Fold khi màn hình được mở ra. Điều này khiến không ít iFan chờ mong.

iPhone Air 2 vào tháng 3/ 2027

Nguồn tin Sonny Dickson cũng cho hay, Apple sẽ phát hành iPhone 18 Plus hoặc iPhone Air 2 cùng thời điểm với iPhone 18 và iPhone 18e vào tháng 3/2027.

Tin đồn về iPhone Air.

iPhone Air về cơ bản đã thay thế iPhone 16 Plus trong dòng sản phẩm iPhone vào mùa thu năm ngoái và Apple dự kiến ​​sẽ phát hành phiên bản kế nhiệm đầu tiên của iPhone Air vào mùa xuân năm sau.

