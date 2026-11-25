Ông Jensen Huang rời ghế CEO tại Nvidia trước đó vào ngày 12/11, một ngày sau khi hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ chức giữa loạt báo cáo về quan hệ ngoài luồng với hai nhân viên Nvidia và bà Alice Huang. Thậm chí, công ty còn bị giới chức Mỹ điều tra vì nghi chuyển chip Nvidia tiên tiến sang Trung Quốc trái quy định hạn chế.

Dù ngày 17/11 hội đồng quản trị từng tuyên bố không có kế hoạch mời ông quay lại, Nvidia sau đó vẫn đảo ngược quyết định dựa trên "ý kiến từ cấp cao của chính phủ Mỹ" sau những thông tin về sức ép từ tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Huang đã chính thức trở lại Nvidia trong sự chào đón của rất nhiều nhân viên.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi đây là quyết định "hoàn toàn TUYỆT VỜI", khẳng định ông Huang là "người yêu nước vĩ đại và báu vật quốc gia" không gây rủi ro an ninh quốc gia và nước Mỹ cần sự lãnh đạo của ông để bảo đảm thịnh vượng.

Trong cuộc gọi với CNBC ngày 23/11, ông Trump cho biết ông Huang đã xin lỗi, giải thích vụ việc ồn ào vì sự vụ "sex sells" (sex thì bán chạy), dự đoán ông sẽ khởi đầu "ở mức gần như cao hơn", đồng thời còn đăng lại một ảnh chế từ tài khoản @grandoldmemes ghép cảnh ông Huang giơ cao chiếc áo ngực đỏ.

Bài đăng ảnh chế về ông Huang của tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội.

Phản ứng từ loạt tỷ phú và lãnh đạo giới công nghệ

Trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk, cũng từng bị phế truất khỏi ghế CEO X.com năm 2000 sau khi sáp nhập với Confinity (đơn vị đứng sau PayPal), đã đăng lại thông báo của Nvidia kèm dòng chữ "the mistake has been corrected" (sai lầm đã được sửa chữa).

Ông Musk cho biết mình từng ký kiến nghị đòi phục chức cho ông Huang và chia sẻ lại bài đăng kèm ảnh nhân viên vỗ tay chào đón ông Huang tại văn phòng của nhà đầu tư Gavin Baker, người đã cảm ơn tổng thống, chính quyền cùng các thành viên hội đồng đã "đấu tranh vì ông" và gọi "đây là lý do nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất trên Trái Đất".

Cùng lúc đó, CEO OpenAI Sam Altman, người cũng từng bị hội đồng quản trị OpenAI sa thải năm 2023 vì cáo buộc nói dối, trả đũa người chỉ trích, tạo ra "bầu không khí độc hại" trước khi được phục chức, đăng đúng một từ lên X: "Jensen!".

Bài đăng của CEO OpenAI về việc Jensen Huang tái xuất.

Nhà đồng sáng lập, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cũng đã bày tỏ niềm vui khi thấy ông Jensen Huang trở lại và nhắc lại việc để ông từ chức là "một sai lầm của Nvidia".

Khép lại làn sóng ủng hộ này, nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO Uber Travis Kalanick tuyên bố ông sẽ "luôn sẵn sàng đăng ký phục vụ" ông Huang. Trước đó, ông Kalanick cũng từng công khai ủng hộ việc đưa ông Huang quay lại và nhờ người theo dõi gợi ý cách "thuyết phục" hội đồng quản trị Nvidia.