Một kỹ sư cấp cao của Nvidia tuyên bố nghỉ việc để phản đối quyết định cho CEO Jensen Huang từ chức, nhưng chưa đầy 2 tuần sau đã thừa nhận bản thân hành động quá vội vàng. Khi Jensen Huang bất ngờ được phục chức, người này công khai bày tỏ mong muốn có cơ hội quay trở lại công ty.

Nghỉ việc để ủng hộ Jensen Huang sau bê bối

Theo trang Business Insider, Darrell Dai - một kỹ sư nghiên cứu cấp cao từng làm việc tại văn phòng Nvidia ở Thượng Hải (Trung Quốc), đang thu hút sự chú ý của dân mạng sau khi công khai bày tỏ sự hối tiếc về quyết định nghỉ việc của mình.

Trước đó, ngày 12/11, Jensen Huang từ chức CEO Nvidia giữa những bê bối liên quan đến đời tư và các nghi vấn an ninh quốc gia, khiến nội bộ công ty rơi vào giai đoạn biến động. Chỉ 2 ngày sau, ngày 14/11, Darrell Dai tuyên bố trên mạng xã hội X rằng anh quyết định rời Nvidia để thể hiện sự ủng hộ đối với Jensen Huang.

Theo hồ sơ LinkedIn, Dai đã làm việc tại Nvidia với vai trò kỹ sư nghiên cứu cấp cao trong hơn một năm.

Trong bài đăng thông báo nghỉ việc, Dai cho biết sự ra đi của Jensen Huang khiến anh cảm thấy hành trình của bản thân tại Nvidia cũng nên khép lại. "Việc ông ấy rời đi khiến tôi quyết định rằng chặng đường của mình tại đây cũng nên kết thúc", Dai viết.

Jensen Huang bất ngờ được phục chức CEO sau 11 ngày.

Nam kỹ sư đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi phải chia tay những người đồng nghiệp từng sát cánh cùng mình. "Tôi rời đi với sự buồn bã và lòng biết ơn. Những đồng nghiệp tôi từng làm việc cùng và những mục tiêu mà chúng tôi cùng tin tưởng sẽ luôn có ý nghĩa đối với tôi", anh chia sẻ.

Quyết định của Dai được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhân viên Nvidia bày tỏ sự không hài lòng trước việc Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo.

Một chiến dịch trực tuyến mang tên "Stand with Jensen" (Sát cánh cùng Jensen) được phát động nhằm kêu gọi hội đồng quản trị đưa Jensen Huang trở lại. Theo những người tổ chức, chiến dịch thu hút hơn 10.000 chữ ký từ nhân viên Nvidia, tương đương hơn 24% lực lượng lao động của công ty.

Bản thân Jensen Huang cũng công khai mong muốn trở lại. Trong một bài đăng trên X, ông cho biết mình rất vinh dự nếu được hội đồng quản trị trao cơ hội tiếp tục đảm nhiệm vai trò CEO.

CEO bất ngờ được phục chức, kỹ sư thừa nhận sai lầm

Tình hình bất ngờ đảo chiều vào ngày 23/11, khi hội đồng quản trị Nvidia nhất trí khôi phục chức vụ CEO cho Jensen Huang, chỉ 11 ngày sau khi ông từ chức.

Theo thông báo chính thức, quyết định được đưa ra sau nhiều cuộc trao đổi giữa hội đồng quản trị với Jensen Huang, đồng thời có sự tham vấn từ các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ.

Hội đồng quản trị khẳng định Jensen Huang vẫn là người phù hợp để lãnh đạo Nvidia và việc ông trở lại không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Thông tin này khiến Darrell Dai, người vừa tuyên bố rời công ty để phản đối việc Jensen Huang mất chức, rơi vào tình huống khó xử. Ngay sau khi quyết định phục chức được công bố, Dai đăng tải thông điệp mới trên LinkedIn, thừa nhận bản thân có thể đã hành động thiếu cân nhắc.

"Chào mừng ông trở lại, Jensen. Nhìn lại mọi chuyện, có lẽ tôi đã hành động quá vội vàng và không muốn tiếp tục đưa ra một quyết định quan trọng khác trong lúc hấp tấp", anh viết.

Nam kỹ sư cho biết hiện muốn dành thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm và đánh giá kỹ lưỡng những lựa chọn nghề nghiệp tiếp theo. "Trước mắt, tôi muốn nghỉ ngơi, nhìn nhận lại bản thân và suy nghĩ thận trọng về tương lai. Trong quá trình đó, tôi sẵn sàng cân nhắc khả năng quay trở lại", Dai chia sẻ.

Dù vậy, anh không khẳng định chắc chắn sẽ tìm cách trở lại Nvidia mà chỉ để ngỏ khả năng này. Darrell Dai cũng nhấn mạnh bản thân không muốn tiếp tục đưa ra những quyết định quan trọng khi chưa suy nghĩ thấu đáo.

"Dù điều gì xảy ra tiếp theo, tôi muốn đối diện với nó bằng một tâm trí sáng suốt hơn", anh viết.

Theo trang Business Insider, Darrell Dai chưa phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận của tờ báo. Nvidia cũng chưa công bố liệu công ty có xem xét tiếp nhận lại nam kỹ sư hay không.