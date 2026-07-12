4 nâng cấp vượt trội của iPhone Air 2 so với thế hệ đầu tiên

Mẫu iPhone Air siêu mỏng của Apple đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế mỏng nhẹ, nhưng lại bị hạn chế về thời lượng pin và khả năng chụp ảnh cơ bản. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang lên kế hoạch cho một cuộc đại tu phần cứng lớn cho phiên bản kế nhiệm.

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, mẫu điện thoại thế hệ thứ hai sẽ được trang bị một số cải tiến kỹ thuật quan trọng nhằm khắc phục những phàn nàn của người dùng.

Tăng dung lượng pin

Phiên bản đầu tiên gặp phải vấn đề với dung lượng pin hạn chế. Apple dự kiến sẽ nâng dung lượng pin từ 3.149 mAh lên khoảng 3.500 mAh, tương đương với mức tăng 11% về công suất, giúp cải thiện đáng kể thời gian sử dụng hàng ngày.

Hệ thống camera sau kép

Để nâng cao trải nghiệm chụp ảnh, phiên bản mới sẽ được trang bị hệ thống ống kính kép, kết hợp giữa cảm biến chính độ phân giải cao và ống kính siêu rộng. Điều này mang lại cho người dùng nhiều lựa chọn sáng tạo hơn khi ghi lại khoảnh khắc.

Chip A20 2nm thế hệ tiếp theo

Hiệu năng của điện thoại cũng sẽ được nâng cấp với chip A20 mới, được sản xuất bằng quy trình công nghệ 2nm. Thiết kế này không chỉ giúp giảm tiêu thụ điện năng mà còn hạn chế các vấn đề về nhiệt, kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị.

Màn hình mỏng hơn

Điều này nhằm tích hợp các linh kiện phần cứng mới mà không làm tăng kích thước, Apple sẽ áp dụng công nghệ OLED CoE (Color Filter on Encapsulation) của Samsung. Công nghệ này cho phép in trực tiếp các bộ lọc màu lên lớp màng bao bọc, giúp giảm độ dày của cụm màn hình.

Với những cải tiến này, Apple đang chuẩn bị cho ra mắt một chiếc điện thoại thông minh mỏng nhẹ mà vẫn đảm bảo tính năng hữu ích. Dự kiến, thiết bị này sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn vào mùa xuân năm 2027.