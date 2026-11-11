iPhone Air 2 không thể lặp lại những điểm trừ này

Vào mùa xuân tới, Apple sẽ chính thức giới thiệu thế hệ thứ hai của dòng iPhone Air. Hãng đã dành thêm thời gian để nghiên cứu lại thiết kế và tích hợp thêm camera thứ hai. Tuy nhiên, iPhone Air giờ đây không còn là chiếc điện thoại "thời thượng" nhất, vị trí đó hiện đã thuộc về dòng iPhone Duo.

Với tình hình này, iPhone Air 2 cần phải thu hút được đối tượng người dùng rộng lớn hơn, thay vì chỉ giới hạn trong nhóm những người đam mê công nghệ.

Ảnh minh họa.

iPhone Air thế hệ đầu không đạt doanh số quá ấn tượng. Dù vậy, chúng vẫn là một kỳ tích về kỹ thuật – minh chứng cho thấy các nhà sản xuất hoàn toàn có thể gói gọn trải nghiệm của một chiếc smartphone cao cấp vào một thiết kế mỏng đến kinh ngạc. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn chưa hoàn hảo; người dùng phải đánh đổi về tính năng cùng mức giá cao nên iPhone Air chỉ tiếp cận được một nhóm khách hàng nhỏ.

Khi iPhone Air 2 không còn lợi thế của một sản phẩm "mới lạ, hào nhoáng", Apple gần như bắt buộc phải khắc phục những hạn chế cốt lõi của phiên bản tiền nhiệm.

Với iPhone Air 2 năm sau, Apple sẽ giải quyết hai vấn đề lớn nhất: bổ sung camera thứ hai và tăng dung lượng pin.

Nhưng những vấn đề của iPhone Air không chỉ dừng lại ở đó. Thiết bị này còn tồn tại những hạn chế về hệ thống loa, khả năng kết nối, trải nghiệm sạc và cả trải nghiệm chụp ảnh.

iPhone Air chỉ hỗ trợ USB 2 trong khi các sản phẩm khác đã hỗ trợ USB 3.

iPhone Air chỉ được trang bị một loa đơn (mono), khiến chất lượng âm thanh không thực sự xuất sắc. May mắn thay, với iPad mini 8, Apple đã giới thiệu công nghệ "màn hình âm thanh" (acoustic display) – cho phép âm thanh phát ra thông qua lớp kính màn hình. Giới công nghệ kỳ vọng, công nghệ này có thể được áp dụng trên iPhone Air 2 để cải thiện chất lượng loa vốn đang ở mức trung bình.

Một điểm trừ lớn khác nằm ở khả năng kết nối và sạc. iPhone Air chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2 trong khi các dòng iPhone Pro đã hỗ trợ USB 3. Liệu điều này có quan trọng với đa số người dùng? Có lẽ là không. Tuy nhiên, khi mức giá của iPhone Air gần tương đương với dòng iPhone Pro, chúng xứng đáng được trang bị những tính năng tương xứng. Về khả năng sạc, iPhone Air chỉ hỗ trợ sạc MagSafe 20W và sạc nhanh 25W trong khi iPhone 18 Pro hỗ trợ sạc MagSafe 25W và sạc nhanh 60W.

Cuối cùng là camera. Các chuyên gia cho rằng chất lượng camera của iPhone Air 2 vẫn sẽ bị hạn chế do sử dụng cảm biến nhỏ hơn. Ngoài ra, iPhone Air còn thiếu một số tính năng như hỗ trợ định dạng RAW, chế độ điện ảnh (Cinematic mode) và chế độ chụp cận cảnh (Macro mode). Việc thiếu chế độ macro chủ yếu là do máy không có camera góc siêu rộng (ultrawide).

Nhìn chung, iPhone Air 2 cần có một vị trí rõ ràng trong dòng sản phẩm. Nếu mức giá của máy chỉ thấp hơn phiên bản Pro khoảng 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng), trải nghiệm người dùng cũng phải tương xứng. Độ mỏng của thiết bị nên được xem là một tính năng bổ sung, không phải là lý do để chấp nhận những cắt giảm về mặt trải nghiệm.