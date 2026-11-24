Thế hệ điện thoại màn hình gập tiếp theo của Samsung dự kiến ​​chưa xuất hiện cho đến mùa hè năm sau. Điều này có nghĩa là chúng ta còn vài tháng nữa trước khi bắt đầu bàn luận về các mẫu Samsung Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra và Galaxy Z Flip 9.

Hé lộ mã của một số điện thoại màn hình gập năm 2027 của Samsung

Galaxy Z Fold8.

Được phát hiện lần đầu bởi Android Treasure, các danh mục trên cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA đã tiết lộ mã model cho hai thiết bị: SM-F986U (Q9) và SM-F981U (H9). Hậu tố "U" ở cuối các mã này thường biểu thị phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

Dựa trên các mã model năm ngoái, trong đó Galaxy Z Fold 8 (phiên bản có thiết kế rộng kiểu hộ chiếu) mang mã SM-F971 (H8) và Galaxy Z Fold 8 Ultra mang mã SM-F976 (Q8) thì các mã model cho năm 2027 có thể được phân bổ như sau:

- Samsung Galaxy Z Fold 9 (phiên bản Mỹ): SM-F981U (H9)

- Samsung Galaxy Z Fold 9 Ultra (phiên bản Mỹ): SM-F986U (Q9)

Một cơ sở dữ liệu thương mại liệt kê các thiết bị Samsung với tên mã B9 và Q9 đã tiết lộ thông tin về camera chính trên hai mẫu điện thoại gập Galaxy Z năm tới. Mã B9 tương ứng với Galaxy Z Flip 9 trong khi mã Q9 dành cho Galaxy Z Fold 9 Ultra. Theo đó, Galaxy Z Fold 9 Ultra được kỳ vọng sẽ tiếp tục sở hữu camera chính 200 MP (góc rộng) giống như phiên bản tiền nhiệm.

Thông tin rò rỉ này cũng cho biết Galaxy Z Flip 9 sẽ được trang bị camera chính với độ phân giải 50 MP, tương tự như thế hệ trước. Tất nhiên, Samsung hoàn toàn có thể thực hiện các cải tiến đối với cảm biến hoặc sử dụng các cảm biến hoàn toàn mới.

6 mẫu Galaxy Z của Samsung

Tháng trước, tài khoản @TheGalox_ đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter - X danh sách 6 mẫu điện thoại màn hình gập sẽ được Samsung trình làng vào năm tới.

Danh sách đó bao gồm:

- Galaxy Z Slide

- Galaxy Z TriFold 2

- Galaxy Z Fold 9 Ultra

- Galaxy Z Fold 9 Pro

- Galaxy Z Fold 9

- Galaxy Z Flip 9

Galaxy Z Slide là mẫu điện thoại có màn hình cuộn; khi màn hình mở rộng ra, thiết bị sẽ trở nên rộng hơn và cao hơn. Đây là flagship được nhiều chuyên gia công nghệ mong đợi nhất vào năm 2027.

Mặt khác, chiếc Galaxy Z Fold 9 Pro được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tính năng cao cấp hơn so với phiên bản Fold tiêu chuẩn với màn hình bên trong rộng hơn nhằm cạnh tranh với các dòng iPhone. Thiết bị này có thể sở hữu viên pin lớn hơn cùng phần cứng được nâng cấp.