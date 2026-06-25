Meta ra mắt kính thông minh giá rẻ, tích hợp AI

Sau ba năm gắn liền với thương hiệu Ray-Ban, Meta đang thử một hướng đi mới trên thị trường kính thông minh. Thay vì tiếp tục sử dụng thương hiệu nổi tiếng của Ray-Ban, hãng công nghệ Mỹ vừa công bố loạt sản phẩm Meta Glasses với nhiều kiểu dáng khác nhau, mức giá dễ tiếp cận hơn và tập trung mạnh vào các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá bán thấp hơn để tiếp cận nhiều người dùng hơn

Theo Meta, lý do chính khiến dòng kính mới không mang thương hiệu Ray-Ban là để giảm giá thành sản phẩm. Meta Glasses có giá khởi điểm 299 USD (khoảng 7,8 triệu đồng), thấp hơn khoảng 80 USD so với mức giá mở bán của dòng Ray-Ban Meta Gen 2 trước đây.

Kính thông minh Meta Glasses 2026 mới.

Ông Alex Himel, Phó Chủ tịch phụ trách thiết bị đeo của Meta, cho biết công ty muốn đưa ra một lựa chọn có giá dễ tiếp cận hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng. Mặc dù không còn logo Ray-Ban bên ngoài, các mẫu kính mới vẫn được phát triển cùng tập đoàn EssilorLuxottica – đơn vị sở hữu Ray-Ban và là đối tác sản xuất của Meta trong nhiều năm qua.

Ba dòng sản phẩm mới gồm Meta Fury, Meta Adventurer và Meta Glasses by Kylie. Trong đó, phiên bản Kylie được phát triển cùng ngôi sao truyền hình thực tế Kylie Jenner, hướng tới nhóm người dùng trẻ với thiết kế mang phong cách đầu những năm 2000.

Thiết kế quen thuộc nhưng linh hoạt hơn

Về phần cứng, Meta Glasses không khác biệt quá nhiều so với những mẫu Ray-Ban Meta mới nhất. Các thông số kỹ thuật cơ bản được giữ nguyên, thời lượng pin được cải thiện nhẹ.

Meta Adventurer có gọng mỏng hơn, mang phong cách tối giản. Trong khi đó, Meta Fury sở hữu khung kính dày và vuông vức hơn, tạo cảm giác mạnh mẽ. Phiên bản Kylie nổi bật với kiểu dáng thời trang hơn, được thiết kế để đeo thấp trên sống mũi.

Hộp đựng Meta Glasses.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là khả năng tùy chỉnh độ vừa vặn. Đệm mũi có thể điều chỉnh ở ba vị trí khác nhau, phần càng kính tích hợp lõi kim loại cho phép người dùng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt. Bản lề mở rộng cũng được giữ lại nhằm mang đến cảm giác thoải mái hơn cho những người có khuôn mặt rộng.

Meta cho biết, kính hỗ trợ dải độ cận khá rộng từ -12 đến +2,25. Với những người có độ cận lớn hơn -6, việc lắp tròng kính cần được thực hiện tại các cơ sở nhãn khoa chuyên nghiệp.

AI tiếp tục là trọng tâm phát triển

Cùng với phần cứng mới, Meta cũng giới thiệu loạt tính năng AI thế hệ mới dựa trên mô hình Muse Spark, sản phẩm đầu tiên được phát triển bởi Meta Superintelligence Labs.

Theo công bố, Muse Spark sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng Meta Glasses mới và sau đó được cập nhật cho các mẫu kính Ray-Ban và Oakley tương thích tại Mỹ và Canada thông qua phần mềm.

Meta cho biết, trợ lý AI trên kính sẽ có khả năng giao tiếp tự nhiên hơn, đưa ra phản hồi thông minh hơn và hỗ trợ thêm 14 ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, tiếng Quan Thoại, tiếng Hindi và tiếng Hàn. Một trong những tính năng đáng chú ý là dịch trực tiếp theo thời gian thực.

Miếng đệm mũi có thể điều chỉnh ở ba vị trí để vừa vặn hơn.

Ngoài ra, Meta cũng bổ sung tính năng dẫn đường cho người đi bộ trên các mẫu kính không có màn hình hiển thị. Tính năng mới khác mang tên Dynamic Photo sẽ tự động chụp nhiều khung hình liên tiếp và đề xuất bức ảnh tốt nhất cho người dùng.

AI trên kính còn có thể hỗ trợ gợi ý mua sắm, nhận diện đồ vật hoặc ước tính thông tin cơ bản từ hình ảnh. Tuy nhiên, các tính năng này vẫn phụ thuộc nhiều vào ngữ cảnh và độ chính xác chưa hoàn toàn tuyệt đối.

Quyền riêng tư tiếp tục là thách thức lớn

Dù phần cứng được đánh giá cao, Meta vẫn phải đối mặt với những lo ngại liên quan đến quyền riêng tư. Trong thời gian gần đây, nhiều báo cáo cho biết công ty đang nghiên cứu công nghệ nhận diện khuôn mặt cho kính thông minh. Thông tin này làm dấy lên tranh cãi về khả năng thu thập dữ liệu cá nhân trong không gian công cộng.

Bên cạnh đó, một số trường hợp người dùng lợi dụng camera tích hợp trên kính để ghi hình người khác mà không được phép cũng khiến thiết bị này trở thành tâm điểm tranh luận.

Meta đang chuẩn bị tung ra các bản cập nhật nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư. Công ty cũng tham gia thảo luận với các cơ quan quản lý về việc xây dựng những tiêu chuẩn chung cho kính AI trong tương lai.